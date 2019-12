Conocé a Marcela Luchetti, la mamá de Estanislao y primera mujer de Alberto Fernández

Marcela Luchetti fue durante veinte años la pareja del presidente Alberto Fernández. Fruto de esa relación -que finalizó en 2005, casi dos años después de que Fernández asumiera como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner- nació Estanislao, quien orgulloso usa de forma asidua el apellido de su madre y se hace llamar "Fernández Luchetti".

Luchetti es abogada y trabaja en la AFIP. Allí se desempeña como jefa de división, un cargo alto y operativo. “Es un 10, superaplicada”, cuentan desde su circulo cercano.

"Alberto y Marcela vivieron juntos en un departamento de Palermo. Ambos se encargaron de la crianza de los primeros años de su hijo. Fue su padre quien lo llevaba mayormente al colegio, aun estando en la Jefatura de Ministros. El joven fue a Nuestra Señora del Guadalupe, institución a la que habían ido el hermano, el primo y el padre de Marcela. Cuando Estanislao cumplió 8 años, Marcela y Alberto se separaron", reza la nota que fue publicada por Agustín Gallardo en Perfil.

En aquel entonces el heredero del Presidente eligió quedarse a vivir con Luchetti: “Si yo me quería quedar con mi viejo, lo hubiese podido hacer. (...) Por tema político, de su trabajo, era más probable que se fuera mi viejo y no mi vieja de la casa. Siendo chico, decidí quedarme con mi mamá, con ella tengo una relación de amistad y amor que, creo, ojalá alguien pueda tener. A mis padres los veo muy parecidos, tuvieron un matrimonio de veinte años, fueron padres de más grandes, en su segunda parte del matrimonio. Se llevaban bien, con sus diferencias”, reveló el joven en una nota con Franco Torchia, en el programa radial No se puede vivir del amor, en AM 1190.

Cabe destacar que la relación entre Alberto Fernández y su ex mujer es de lo más cordial. De hecho, "el pasado 27 de octubre, Marcela estuvo en el búnker donde se festejó el resultado de la elección presidencial. Y fiel a su estilo, mantuvo un bajo y muy discreto perfil", cierran desde Perfil.