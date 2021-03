Cristina Kirchner y el look sin barbijo para la Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso

Cristina Fernández de Kirchner dio que hablar en las redes sociales por un detalle de su look para la Apertura de sesiones ordinarias 2021 en el Congreso. Ella se presentó al evento sin barbijo, dejando de lado los protocolos pertinentes para frenar el contagio de coronavirus. Las redes sociales no se lo perdonaron y muchos se preguntaron: ¿Y el barbijo?



Es que la vicepresidenta no se mostró con este accesorio en ningún momento, de hecho al salir de su domicilio en el barrio de Recoleta se la pudo ver muy sonriente mientras algunos presentes le gritaban "¡Chorra!" y tantos otros la saludaban con fervor.

Cristina Kirchner sin barbijo para la Apertura de sesiones ordinarias en el Congreso

Rápidamente las redes se hicieron eco del gesto de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionaron su decisión de no usar barbijo. Además, se la pudo ver bajando del auto que la escoltó hasta el Congreso y luego, en su caminata hasta el recinto de la Cámara de Diputados. Siempre con la boca al descubierto.



Sobre el look en particular, Cristina Fernández de Kirchner se mostró con vestido en color crudo con estampado de flores que acompañó con un collar de perlas a tono.

Al estrado, desde donde Cristina no dejaba de sonreír, se le sumaron el presidente Alberto Fernández y también Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados.



Es una Asamblea atípica por la pandemia, todos los presentes respetaron el protocolo de distanciamiento y usaron mascarillas. Además, los invitados se conectaron remotamente.



En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el barbijo fue pura ausencia.