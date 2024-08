Netflix ha posicionado a miniseries de éxito a lo largo de todos sus años de funcionamiento. Sin embargo, vale la pena destacar algunas que marcaron en la vida de los espectadores: "Godless", "Gambito de dama", "La maldición de Hill House", y "Así nos ven". Estas miniseries superaron las expectativas, y narraron toda clase de historias reales, adaptaciones de libros o ficciones originales.

Las 4 miniseries éxito de Netflix para no perderse

Comenzar nombrando a "The Queen's Gambit", o Gambito de dama, es una forma de destacar que una miniserie no solo la hace la historia en sí; sino también su vestuario, cámara y sonido. Esta producción sigue la vida de Beth Harmor, una joven huérfana genio del ajedrez. El personaje interpretado por Anya Taylor-Joy vive una montaña rusa de emociones, mientras intenta superar sus adicciones y convertirse en la mejor jugadora a nivel mundial.

La miniserie llegó a posicionarse en el puesto número uno de su ranking en 63 países, incluidos la Argentina. Si bien la historia logró interpelar a los espectadores, vale destacar el trabajo del camarógrafo que logró hacer de un juego de ajedrez una batalla digna de ser vista. Además, el trabajo de vestuario llegó a la boca de todos, creando increíbles looks que ponen en carne propia a las piezas.

Si queremos seguir con el creador de Gambito de Dama, porque no pudimos olvidarla, Scott Frank nos regaló su ópera prima, antes de la famosa serie. "Godless" ubica a los protagonistas en un pueblo habitado mayoritariamente por mujeres, luego de que un accidente minero matara a la mayoría de los hombres. De esta manera, nos muestra la defensa que crean estas mujeres, frente a un forajido que busca atemorizarlas.

La miniserie se encuentra como una de las mejores categorizadas en Netflix. Sin embargo, se vio fuertemente opacada por el brillo de Gambito de dama. Esto no le prohibió ser un éxito, a pesar del jugado arriesgo de Scott Frank por el western, un género que no suele verse mucho en la pantalla.

Otro creador de renombre que podemos encontrar en la plataforma es Mike Flanagan. El director logró crear un multiverso, donde utiliza a los mismos actores en diferentes roles y juega con la realidad del espectador. Sin embargo, una serie digna de maratón fue "The hauting of Hill House", o La maldición de Hill House. La miniserie está basada en la novela de Shirley Jackson, y abrió el universo de terror del director.

La historia sigue a una familia que debe volver a reunirse, luego del suicidio de uno de los integrantes. Esto trae recuerdos de su pasado que intentaron olvidar, sobre todo la muerte de su madre en la casa de su infancia. En esta miniserie, que crea un ambiente tenso y terrorífico, comenzaron a aparecer actores de renombre que quedaron para siempre: Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Carla Gugino, Henry Thomas, y Timothy Hutton.

Por último, tomaremos un drama, basado en un caso real de Estados Unidos. "When they see us", o Así nos ven, nos presenta a cinco adolescentes de Harlem que quedan atrapados en una pesadilla al ser acusados de un ataque brutal en Central Park. El verdadero suceso expuso el racismo que existía en 1989, en el país norteamericano, y la miniserie busca traer nuevamente el debate del mismo.

Ava DuVernay, creadora, no teme en mostrar el lado menos amable de las autoridades y cómo modificar una historia para su conveniencia. Con solo 4 capítulos, logró ser nominada a los Emmys 2018-2019, y granar el premio a Mejor Miniserie en los BAFTA 2020. En su momento de estreno, llegó a la boca de todos los espectadores que desconocían del caso, y comenzaron a interiorizarse en el racismo de Estados Unidos.

Nuevamente, Netflix logra regalarnos historias que quedan en nuestra memoria. Las miniseries, que no sobrepasan los 8 capítulos, son un buen producto para maratonear, y descubrir nuevas partes del mundo y la imaginación que desconocemos. "Godless", "Gambito de dama", "La maldición de Hill House", y "Así nos ven" se volvieron un éxito en su momento de estreno, y hoy en día siguen siendo recordadas por el público.