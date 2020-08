La maldición de Hill House: el terror que no podés dejar de ver

En 2018, La maldición de Hill House (The Haunting of Hill House) se convirtió una en de las sensaciones del género de terror y la posterior confirmación de una secuela, que Netflix estrenará en los próximos meses, hizo que los seguidores de esta serie se emocionaran al saber que habría nuevas aventuras terroríficas.



Por eso, desde CARAS Digital y mientras esperamos el estreno de La maldición de Bly Manor -la nueva entrega-, analizamos los puntos fuertes que hicieron que Hill House fuera todo un éxito del streaming.



Creada por Mike Flanagan, y se basa en la novela homónima de 1959 de Shirley Jackson, la serie se centra en la familia Crain integrada por Hugh y Olivia Crain y sus cinco hijos, Steven, Shirley, Theodora, Eleonor y Luke quienes desde pequeños son atormentados en la nueva casa en donde la familia decide instalarse.

De esta manera, la producción juega a mostrarnos parte del pasado y el presente de estos hermanos, de los dilemas a los que debieron enfrentarse y a los fantasmas que cada uno lleva sobre sus espaldas. Vemos también una dinámica familiar que se vio seriamente afectada por los tormentos que cada individuo sufrió en esta terrorífica casa.



Lo más destacable de La maldición de Hill House es la riqueza que encontramos en cada personaje, en la reconstrucción de sus mundos individuales y en que el terror no es sólo mostrar a esos espíritus del mal que los acechan, sino a que la serie se mueve en un plano emocional muy fuerte: afecta los nervios y te eriza la piel.

La imagen también es el punto fuerte de esta producción porque cuanto utiliza los recursos clásicos para causar pavor de una forma enérgica y genuina: planos rápidos en los que una figura misteriosa acecha a nuestros personajes y esa conexión pieza por pieza que hace el director para crear el escenario perfecto para llevarse unos buenos sustos.

Un elenco soñado

El reparto que integra a la familia Crain es sin dudas el "highlight" de esta producción. Nombres conocidos y otros no tanto se unen para crear el elenco perfecto en particular por las actuaciones de Carla Gugino, quien le da vida a la madre del clan y a quien ya hemos visto en Sin City y Watchmen, y la brillante actuación de Henry Thomas, niño actor recordado por su papel en E.T. y por las recientes participaciones en otras tramas de terror como El juego de Gerald (adaptación del libro de Stephen King).



También nos encontramos con las grandes actuaciones de Elizabeth Reaser (Grey's Anatomy y True Detective en la pantalla chica y Esme Cullen en la Saga Crepúsculo), como así también Kate Siegel, esposa de Mike Flanagan quien también compartió pantalla con Henry Thomas, en Ouija: El origen del mal y en El juego de Gerald.



Sin embargo, quien se lleva las palmas en esta increíble trama es la por ese entonces desconocida Victoria Pedretti, quien le da vida a Nell, la menor del clan y la más atormentada, quien comparte dolor con su hermano mellizo Luke (Oliver Jackson-Cohen).

Vale también una mención especial a la elección que los productores hicieron de las versiones jóvenes de la familia Crain.

Lo que llega: La maldición de Bly Manor

Esta secuela, que se espera llegue a la plataforma en los próximos meses, no será una continuación de Hill House, sino que se trata de la adaptación de un clásico de la literatura universal: Otra vuelta de tuerca, de Henry James, novela transcurría a fines del siglo XIX y contaba la historia de una joven institutriz que se mudaba a una mansión para cuidar a dos huérfanos. Estará centrada en 1987, una época más cercana a la actualidad.



Otro dato particular de la nueva temporada será que contará con las actuaciones de Victoria Pedretti quien le dará vida a la tutora Dani Clayton, que llega a la mansión para hacerse cargo de los pequeños Wingrave, Miles (Benjamin Evan Ainsworth) y Fiona (Amelie Bea Smith). Henry Thomas también será de la partida encarnando al tío de los niños.