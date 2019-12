La revelación de Ailén Bechara sobre su padre

Ailén Bechara (29) estuvo como invitada en Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff (59), y habló de la relación complicada que tuvo con su padre luego de descubrir sus preferencias sexuales. Con mucho dolor, la joven expresó que fue muy difícil atravesarlo por la época y por la falta de información que había al respecto.

"Con mi papá pasaron tantas cosas. Ahora ya no está, cuando yo estaba embarazada falleció. A mis doce años yo descubro que mi papá se mensajeaba con un hombre, era prácticamente tío de la familia. Yo en ese momento no entendía, fue en el 2002, no había nada, la cabeza era otra. No se hablaba de lo que se habla hoy, no había la información que hay hoy. Entré a unos mails. Yo era re curiosa y se decían cosas de amor, yo en ese momento no entendía", expresó la rubia en la emisión de Telefé.