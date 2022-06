"All Star Shore": las estrellas de los realities shows más aclamados se reúnen en una serie épica

Con Gran Hermano pronto a regresar a la pantalla de la televisión argentina, ahora Paramount+ estrenará en exclusiva para toda América Latina el reality “All Star Shore”, un concurso en donde reunió a 14 superestrellas de los ‘realities’ más longevos.

Producida por MTV Entertainment Studios, la serie se estrenará el miércoles 30 de junio exclusivamente en la plataforma y contará con la presencia de icónicos participantes de la televisión: Jersey Shore, Love is Blind, RuPaul’s Drag Race, Geordie Shore, Acapulco Shore, Rio Shore y Bachelor in Paradise, mientras se unen para unas vacaciones épicas en la mejor casa en la costa de las Islas Canarias para luchar por un premio en efectivo y el reconocimiento a nivel mundial.

CARAS Digital tuvo la oportunidad de charlar con Karime Pindter y Luis “Potro” Caballero, representantes mexicanos y recordados miembros de Acapulco Shore, el programa que va por su décima entrega en suelo azteca.



“Para mí fue una gran oportunidad, conocí a personas increíbles, es un show que va para todo el mundo, es en inglés y como que la gente todavía no sabe de que va, piensan que es un show más y no porque echamos la fiestota y la competencia ruda, de que vete al hospital…estuvo bien fuerte”, aseguró Karime, quien ya es una reconocida estrella del mundo del ‘reality show’ en México.



“Es un ‘reality’ completamente diferente a todo lo que vine haciendo porque tiene un twist con la competencia y lo convierte como en unas olimpiadas. El hecho de que hay dinero de por medio y de que los juegos están relacionados a la fiesta. Yo me sentí como pes en el agua”, reconoció Luis. “Hay veces que la gente no está acostumbrada a competir, pero el hecho de que no sea algo tan físico es algo que puede ganar cualquiera”, agregó al respecto.



De qué va “All Star Shore”

Este show reunió a celebridades que fueron algunos de los que empezaron hace años atrás cuando desembarcó “Jersey Shore” en los Estados Unidos y fue todo un boom televisivo que luego derivó en una franquicia que se extendió hace otros países como Brasil, México y el Reino Unidos. “Yo de más joven veía el programa y el hecho de que ahora pude compartir con Angelina Pivarnick estuvo increíble, porque también fue el estar a la par. Este es como un multiverso de los ‘realities shows’”, aseguró Caballero.



Por su parte, Karime aseguró que poder compartir escenario con ellos siendo que era muy fan de la serie original fue toda una experiencia. “Conocí a Angelina que es una tipaza y me encantó….hubo de todo, peleas, las competencias que estuvieron bien fuertes”, contó la televisiva.

-¿Cómo fue el choque cultural para ustedes teniendo en cuenta de que había participantes de todo el mundo?

Karime Pindter: -Los mexicanos somos muy cariñosos y al principio fue difícil porque algunos de los chicos hablaban muy rápido y les pedíamos que hablaran más lento. Después nos llevamos muy bien, aunque por momentos era complicado expresarse porque tu quieres usar las palabras que conoces en tu idioma, pero era ir o ir.



Luis “Potro” Caballero: -Para mí fue un experimento súper padre, el que haya sido como la ONU de la fiesta. El ver cómo gente que no hablaba tan bien inglés, al final todos hablaban súper padre. Te pone a práctica porque no es algo que hablemos a diario, con el paso de los días fue mejorando. Siento que fue un curso intensivo. El hecho de tener un acento diferente también el acento tiene su atractivo.

Mi personalidad siempre es muy alegre y espontánea, le doy un twist de sabor, así medio latino, creo que fue como un puente a mi cultura, para gente que no ha tenido la oportunidad de viajar.