Ángel de Brito, furioso con Nicole Neumann: "Sos una mentirosa. Si vas a hablar de mi, decí la verdad"

A raíz del tema de la muerte de Diego Armando Maradona, en el ciclo del Pollo Álvarez empezaron a debatir algunas cuestiones sobre la paternidad. En ese contexto, fue que desde el programa revelaron que Nicole Neumann tenía una interna con Ángel de Brito, a quien había bloqueado de Whatsapp. Ahora, el periodista contó su verdad y hasta mostró un chat con el que salió a cruzar a la modelo.



“Pasaron cosas. Teníamos una buena relación y él se comportó de una manera que para mí fue sin humanidad. Rompió todos los códigos de una relación que uno tiene con una persona y no me gustó. Yo ya no estoy en esta época de mi vida para estas cosas. Entonces bloqueo y chau”, dijo Nicole Neumann.

"No sé por qué sacaron este tema... pero hace mil años que está enojada porque acá mostramos que ella usaba un cinturón de cuero cuando defendía el veganismo. Le agarró un ataque, me dijo que la iba a dejar sin trabajo, que le sacaba el pan a las hijas porque Cubero no le pasaba plata y no sé", le contestó De Brito, enojadísimo desde LAM.

"Tuvimos una discusión en privado y me bloqueó pero ayer sacaron el tema y dijo que no tengo códigos ni humanidad. Ella se va de boca, dice que no pasa información y como me acusa de romper códigos, te los voy a romper un ratito", dijo furioso el periodista.

"Vos a mi me pasaste mucha información y acá está la prueba", cerró Ángel de Brito visiblemente molesto con Nicole Neumann mientras mostraba a cámara un mensaje en el que ella le pedía que no dijera que era quien enviaba ciertos datos al ciclo. "Tengo 125 mil mensajes como estos. Si vas a hablar de mí, decí la verdad. Sos una mentirosa".