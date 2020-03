Barby Franco reveló el método que eligieron con Burlando para poder quedar embarazada

Desde su cuenta oficial de Instagram, Barby Franco (28) abrió una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores y, entre idas y vueltas, expresó que sus ganas de ser padres con Fernando Burlando (55) siguen intactas. Con todas las ilusiones, plantaron un árbol con el fin de cosechar y lograr sus objetivos de ser papás.

"¿Proyectos para este 2020?", le consultaron sus followers y la reconocida modelo contestó sin vueltas con una postal junto al abodago en la que se los puede ver más que concentrados en plenas actividades de jardinería, que luego recorrieron las redes sociales: "(Bebé) Ojalá se de, tratando de que llegue".

Por otro lado, en el intercambio con sus fanáticos, la morocha aseguró y contó cuáles son sus prioridades a la hora de concebir. "Eh? Con lo que deseo no me estaría preocupando mucho por el cuerpo!!!", sentenció la diosa luego de recibir un mensaje inesperado: "Ojala no pierdas el cuerpazo que tenés si quedas embarazada".