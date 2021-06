El cambio de look de Bautista Vicuña que generó la reacción de China Suárez y de Pampita

Bautista Vicuña se siente muy cómo con su faceta de "influencer", de hecho, el niño ha manifestado sus ganas de ser famoso e incertarse en el medio como su papá, Benjamín Vicuña, y su mamá, Pampita Ardohain. En esta oportunidad, el chico de 13 años publicó en sus redes sociales una serie de imágenes donde se lo puede ver con un renovado look.

Además de ganarse un montón de likes de sus seguidores, las fotos que Bautista Vicuña compartió en su perfil oficial generaron la reacción de China Suárez y de Pampita.

En primer lugar, China manifestó su apoyo al niño con un like en la publicación. Por parte de su mamá, Carolina escribió algunos emoji en forma de fuego. ¡Lo re bancan!

Bautista Vicuña compartió una foto que generó la reacción de China Suárez y Pampita.

Entre los comentarios de Bautista Vicuña recibió a lo largo del posteo, estuvieron aquellos que rescataron el parecido del niño con Benjamín Vicuña. Aunque otros no estuvieron tan de acuerdo y dijeron que el parecido es con Pampita.

¿Ustedes qué opinan? De lo que no quedan dudas es que Bautista Vicuña está cada vez más fachero.

Cómo es la relación de Pampita con sus hijos

Recientemente, Carolina Pampita Ardohain del vínculo que mantiene con cada uno de sus hijos.

“Bautista (13) ya está grande. Es muy compañero, se da cuenta de todo, es el que está al lado, con el que charlamos temas más profundos y es muy protector. Sé que cuento con él para todo. Además, tiene una actitud súper amorosa con sus hermanos, los acompaña y guía. Ahora, también, está en las cosas de su edad, empezando la adolescencia, con el colegio cada vez más difícil. Pero con la familia es un divino”, remarcó Pampita.

“Beltrán (8) es mi gemelo. De personalidad, es muy parecido a mí. Es el más prolijo, ordenado, quiere que todo salga perfecto. Heredó toda esa parte mía y yo lo lamento porque se va a frustrar mucho porque no todo en la vida sale perfecto. Es aplicado, estudia un montón para las pruebas y no espera menos que una super nota. A mí me pasaba lo mismo”, reveló la top.

“Benicio (6) es el más chiquito de la familia y se nota. Es el más lúdico, el único que juega todo el día, con juguetes u objetos de la casa. Usa mucho la creatividad. Es el niño, los demás ya están en otras etapas” ,cerró Pampita.