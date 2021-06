Doctor Milagro: conocé a Sinem Ünsal, la doctora Nazli en la serie

Una historia sólida y actual, un guion bien adaptado y un elenco comprometido explican el éxito de Doctor Milagro es la novela éxito de Telefe que generó gran interés en el público local gracias a las historias que narra y a los atrapantes personajes que presenta. Adaptada de la estadounidense, The Good Doctor, esta serie nos trae a un grupo de médicos que lidian con los avatares de la medicina, y si bien la trama suele centrarse en el doctor Ali Vefa (interpretado por el actor Taner Ölmez), hoy te invitamos a conocer a Sinem Ünsal, la actriz turca que interpreta a la doctora Nazli Gülengül.



La joven de 27 años es oriunda de la ciudad de Esmirna, Turquía, y empezó su carrera como modelo protagonizando diversas campañas publicitarias mientras estudiaba la licenciatura en Literatura y Actuación en la Universidad Eskişehir Osmangazi.

Más tarde y animada por su trabajo como modelo, realizaría su debut en televisión y se haría conocida en Turquía por interpretar a la maestra Oikun en la serie No me olvides. Tiempo después llegaría la oportunidad en Doctor Milagro que la llevaría a obtener reconocimiento por fuera de su país. “Me encantó el guión cuando me llegó. Lo empecé a leer y dije: ‘Si o si tengo que ser parte de este proyecto’ porque es muy fundamental para concientizar sobre el autismo”, le dijo Sinem a Verónica Lozano en una entrevista que tuvo para su programa, Cortá por Lozano.



“En mi país aumentó mucho la conciencia sobre el autismo gracias a Doctor Milagro. Me llegan mensajes de familias que antes sentían vergüenza de mostrarse y la novela los ayudó a dejar este sentimiento”, contó la actriz sobre el personaje que encarna Taner Ölmez, quien está dentro del espectro autista.

Luego, sobre el papel que le toca encarnar, Ünsal destacó: “Lo más importante que tenemos en común es la pasión por nuestra carrera. Después siento que ella tiene mucha más paciencia que yo y estoy intentando seguir su ejemplo. Nazli también me enseñó que se puede dar una segunda chance en la vida porque vale la pena”.

Tras los rumores que surgieron sobre un posible romance con su colega Onur Tuna, el cirujano Ferman Eryiğit en la novela, Sinem aclaró: “Yo estoy de novia y con Onur sólo somos amigos. Él es una gran persona y les aclaro que tan lindo por dentro como por fuera”.

Actualmente Sinem terminó de filmar a segunda temporada de la novela que será la final. Así lo aseguró la actriz durante la entrevista: “Le estamos dando un final espectacular a la serie”, destacó la joven.

Doctor Milagro: qué es el síndrome del sabio, la condición que padece el protagonista

Ali, interpretado por Taner Ölmez, padece una condición conocida como "Síndrome de Savant" o "Síndrome del Sabio", reconocida dentro del espectro autista.

En la ficción, el protagonista deberá enfrentarse a sus dificultades para comunicarse pero también a los obstáculos que le imponen sus propios compañeros, que se sienten eclipsados por su brillantez.

Tal como informaron especialistas, las personas que padecen esta condición “poseen una sorprendente habilidad o habilidades mentales específicas”, explicó médico español Alberto Soler.

