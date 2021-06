De Chiquititas y presentar el clima a romperla en MasterChef Celebrity 2: el furor por Sol Pérez y Candela Vetrano

Una sintió desde muy chica la pasión por la actuación, el canto y el baile. La otra, una habilidad descomunal para los deportes y supo destacarse en varios, entre ellos el patín artístico. Dos mujeres que desde muy pequeñas estaban destinadas a brillar. Por un lado, Candela Vetrano; por el otro, Sol Pérez.



La vida hoy las junta en MasterChef Celebrity 2, donde cada noche se distinguen con sus platos y- a estas alturas- se han convertido en dos de las participantes favoritas del público. Estas mujeres que pisan fuerte, ¿serán las grandes finalistas?

Candela Vetrano: su inicio en Chiquititas, el éxito de Casi Ángeles y su veta como diseñadora de moda

Su camino en el medio empezó en las grandes ligas tras haberse preparado desde muy pequeña con estudios de canto, teatro, comedia musical y baile. Agrandadytos significó la primera aparición en televisión para Candela Vetrano.

La primera aparición televisiva de Candela Vetrano en Agrandadytos

Luego, en 2002 sería modelo para Mimo & Co. y finalmente en 2003 debutaría de la mano de Cris Morena como actriz interpretando a "Estrella" en la serie Rincón de luz. Más tarde, en 2006, se sumaría a Chiquititas sin fin, desempeñando el papel de "Valeria San Simón", un personaje antagónico que competía con el de Lali Espósito.



De 2007 a 2010, interpretó el papel co-protagónico de Estefania Elordi Rinaldi en Casi ángeles,​ un éxito descomunal que la llevó a ser parte del elenco que se presentaba también en teatro. Records de audiencia que terminaron en convertir al proyecto en "la segunda obra más vista en la historia del teatro argentino."

Candela Vetrano junto a Lali Espósito.

Y al "huracán" Vetrano nada parecía pararla: a este furor y éxito adolescente le siguieron infinidades de proyectos más que incluyeron alianzas con Disney Channel (Los vecinos en guerra), su paso por Pol-ka (Noche y día) y hasta destacarse sobre las tablas con Los martes orquídeas, en 2018.



En 2019 a Cande le llegó un nuevo reconocimiento tras protagonizar la tira Argentina, tierra de amor y venganza interpretando a Anna Moretti, allí se reencontró con sus ex compañeras de Casi ángeles María Eugenia Suárez, Julia Calvo y Mercedes Funes. Un éxito arrollador que lideró las franjas de audiencia y que desató un gran fanatismo en redes sociales.

Candela Vetrano en Masterchef Celebrity 2

Finalmente, en 2021 Candela se convirtió en una de las participantes más queridas del reality Masterchef Celebrity 2, tanque de Telefe y donde ahora se disputa un lugar en la gran final. Con su buena onda y exquisitos platos supo conquistar al jurado y a los televidentes.

Lejos de las hornallas, Vetrano tiene un proyecto de moda en donde venden accesorios, que se llama "Come to mama". Según el sitio oficial describe, es un "museo de cosas", muy canchero, por cierto. Lo lleva adelante junto a su amiga, Mel Soldo y proponen objetos dignos de colección.

Candela Vetrano.

Previo a esto, la actriz ya había incursionado en el mundo fashion en 2013, con el lanzamiento de propia línea de ropa, a la que llamó Hey! Mona y que estaba orientada hacia las adolescentes.



"Estaba en medio de la espera por la segunda temporada de Supertorpe y me llamó una amiga para decirme que me había visto en un evento lookeada y que quería hacer algo conmigo. Me propuso crear una línea de ropa, y me entusiasmé porque era algo que siempre tuve en mente. De hecho, en el último viaje que hice a Estados Unidos, chicas que conocí allá me dijeron que tenía que sacar una marca con mi onda. Le di para adelante, y acá estamos.", contaba alguna vez en una entrevista.



Sol Pérez: de sex symbol y chica del clima a ser la reina de las hornallas en MasterChef Celebrity 2, un costado poco conocido

Sus casi 6 millones de seguidores poco sabían de su veta gourmet. Acostumbrados a ver sus publicaciones con fotos sensuales y rutinas fitness, Sol Pérez tenía muy bien guardada su habilidad para la cocina.



Recordemos que la rubia comenzó su despertar mediático en un programa especializado en básquet de TyC Sports, llamado "Uno contra Uno". Ese ciclo lo conducía su tío, Fabián “Gallego” Pérez, que fue el primero que apostó por ella. Desde ahí, todo fue en ascenso para "la sobri de Pérez", quien con cariño a sus inicios conserva ese nombre en las redes sociales.

El paso de Sol Pérez por el Bailando de Tinelli.

Al poco tiempo, ya era conocida como "la chica del clima" tras desembarcar de forma oficial en los noticieros de TyC. Más tarde, la fama seguiría creciendo con su participación en Combate hasta llegar con todo al Bailando por un sueño, que le ofreció el gran salto a la masividad.



En el medio, Sol hizo de todo: en 2018 debutó como panelista en Pampita Online, en el programa de espectáculos Los especialistas del show y también en Las Rubias. Durante el verano de 2019 fue movilera de Involucrados y Gente opinando.



La antesala a Masterchef Celebrity 2 fue su participación en enero de 2020 del reality show Divina Comida en el cual quedó en quinto lugar. En marzo de ese año también, se unió al panel de Incorrectas con Moria Casán y al noticiero de Canal 26 como conductora.

Sol Pérez en MasterChef Celebrity 2, una gran sorpresa del certamen.

Finalmente el 2021 le traería a Pérez la gran apuesta de su carrera y lo que le significaría un momento bisagra: MasterChef Celebrity Argentina, en el que fue una de las primeras eliminadas pero volvió a ingresar gracias al repechaje y hoy pelea por un lugar en la tan esperada final.



"Lo que más me motivó a ser parte de ‘MasterChef‘ fue el desafío. El desafío que presenta el programa, el tal vez no verme en ese rol, va a ser un rol nuevo para mí. El desafío y aprender cosas nuevas", comentó en alguna oportunidad sobre ser parte del reality culinario.

Sol Pérez.

"Lo que más me entusiasma de competir creo que es competir contra mí misma, desafiarme, aprender, sorprenderme también. Creo que no pasa tanto por competir contra el de al lado sino competir contra uno mismo. La verdad que me preparo con muchísimos nervios. A veces el miedo juega a favor porque lo pone a uno en una situación donde se desarrolla de una manera", dijo.

"El verse en esa situación distinta, de tener que resolver problemas… Estoy muy nerviosa. Tengo muchas ganas de arrancar, de poner todo y que salga lo mejor de mí", agregó en ese entonces Sol Pérez sin esperar ser una de las cocineras más destacadas del certamen pero con la fe que pondría lo mejor de ella misma.



De cara a la final de MasterChef Celebrity 2, cómo se preparan Candela Vetrano y Sol Pérez

De cara a la final de Masterchef Celebrity, Candela Vetrano abrió su corazón y contó que: "Lo que me daría miedo que me toque es algo muy simple y que yo no lo pudiera llevar a cabo".



Además, se sinceró y aseguró que no le gustaría estar en la final con Sol Pérez si tuviera que preparar algo dulce, porque ella es muy buena en esa materia: "De lo dulce nunca me voy a sentir orgullosa, pero voy a dar batalla. Una final con Sol Pérez y que me toque dulce, chau", afirmó.



Por parte de la ex chica del clima, "Es ahora o nunca, esta semana se deja todo”, había avisado al aire del ciclo, muy motivada para dar pelea hasta las últimas instancias. El lunes obtuvo la primera estrella de la semifinal por el sushi que hizo y el martes sumó otro reconocimiento por su receta de pizza, que fue muy halagada.



"¿Vos tenés re ganas de ganar? se nota, en serio", expresó Donato De Santis destacando la gran performance de Sol Pérez, que a estas alturas ya se perfila como una de las grandes finalistas del reality culinario de Telefe.