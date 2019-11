El dramático relato de Pablo Alarcón sobre las adicciones de Claribel Medina

Por primera vez, Pablo Alarcón habló de la dura lucha de Claribel Medina, su ex mujer, contra las adicciones. Asimismo, enfatizó que la actriz no dudó en recurrir a él, con quien tiene dos hijas, para pedirle ayuda.

En diálogo con Radio Mitre, Alarcón relató cómo fue el momento en el que se enteró que la puertorriqueña contó de manera abierta que tenía un grave problema de alcoholismo. “Me contaron que lo dijo por televisión. No tuve la necesidad de verlo. Me pareció muy valiente de su parte. Cualquier adicción hay que tratar de superarla y evitarla”, sostuvo haciendo alusión al día en el que su ex decidió abrirse al respecto.

En ese sentido, Pablo confesó que “yo traté de ayudarla en su momento. No puedo hablar de una persona tan importante como es la madre de mis hijas. Ella habló y dijo todo. Alcohólicos anónimos es una institución y usa una metodología que es infalible. Animo a todas las personas que tengan condiciones de adicción porque van a ser tratadas. En el 99% da resultado”.

Por último, el actor agregó: “Uno tiene que pedir ayuda y reconocer que uno no puede solo. Yo no he tenido problemas de adicción salvo las cosas cotidianas pero son cosas menores. Yo no me lo veía venir. Me sorprendió. No sabía nada de su problema”.