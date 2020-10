El Brujito Maya se reinventa en épocas de pandemia: "Hay que ser creativos, pensar soluciones y estrategias"

Hacedor nato, El Brujito Maya se reinventa en épocas de pandemia. En charla con CARAS, el astrólogo se refirió a cómo sobrelleva el confinamiento y la importancia de encontrar alternativas para subsistir a fuerza de trabajo y talento.

"En marzo cuando empezó la cuarentena sentí el impulso de hacer algo. La gente estaba asustada, había un clima general de incertidumbre. Nos llegaban noticias de todo el mundo, Italia, España, estaban en crisis. Ese fue el primer escenario de esta pandemia mundial. Y yo, como tengo alma de bombero voluntario, sentí la necesidad de salir a “apagar el incendio” y ayudar con los recursos que estaban a mi alcance. A mediados de marzo empecé a hacer un vivo diario por Instagram Live, el objetivo era darle un mensaje positivo a la gente", comenzó Gabriel con su relato.



"Si se acuerdan al principio la cuarentena iba a ser por quince días, y después se extendió por quince días más… y ya llevamos siete meses. Yo seguía haciendo vivos, sosteniendo mi compromiso con la gente. En julio celebramos los 100 programas y seguimos. Por el programa pasaron más de cien profesionales de distintas disciplinas, con un enfoque de crecimiento y superación personal", sumó.

Luego, se refirió a la sorpresa del éxito: "La verdad cuando empecé con los vivos no me propuse hacer un programa diario durante tanto tiempo, porque implica un enorme esfuerzo de producción, además de todo el tiempo invertido, pero se dio espontáneamente", dijo el Brujito Maya.

"La cosa fue creciendo y un día me convocan Demetrio Arias y Nahuel Mosca, para salir al aire por Radio TU, la radio de APTRA, haciendo HOLOGRAMA, con Lorena Greggi en la locución. Creo que se dio porque el programa está cubriendo una necesidad que los canales de televisión no les están ofreciendo al público. La gente cada vez más se está interesando por estas temáticas: yoga, meditación, vidas pasadas, registros akashicos, astrología, chamanismo", explicó y se animó a reflexionar: "Hoy las redes sociales nos permiten transmitir por todo el mundo, cada semana salen columnistas de Alemania, Miami, Colombia, España, Chile, Perú… y nos dan una visión global del mundo, de lo que está pasando, y con qué herramientas podemos superarlo."



"Yo creo que no nos podemos quedar sentados de brazos esperando que aparezca la vacuna, tenemos que hacer algo. Hay que activar la economía, pensar ideas, porque la gente llegó al límite. El virus es una amenaza real y está ahí afuera. Pero tenemos que empezar a pensar estrategias para volver a activar el comercio en el país, la gente necesita volver a trabajar. Hay que generar protocolos de seguridad, no podemos seguir extendiendo esto mucho más. El turismo, los comercios. La vida no puede pasar detrás de una computadora o un celular y que eso sea nuestro único contacto con la realidad. Hay que reinventarse. Tenemos que ser creativos, pensar soluciones y estrategias.", sentenció el astrólogo,

"Hace 25 años que laburo en esto. Trabaje en los medios más importantes del país, televisión, radio, gráfica. Creo que las redes sociales nos dan la oportunidad de conectarnos sin intermediarios con el público. Hoy la gente me lee más, diariamente, en el horóscopo de CARAS que en ningún otro medio. Si bien las redes sociales nunca van a reemplazar a la televisión, cada vez más gente se inclina por internet", sostuvo El Brujito Maya quien además no se priva de soñar con nuevos objetivos: "Voy por el Martín Fierro digital, este año fue de mucho trabajo y creo que me lo merezco. Hace años que ocupo un lugar en los medios y me gustaría que por fin todo mi trabajo fuera reconocido."