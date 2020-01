El drama de Mimi Alvarado por Luciano “El Tirri”: "No nos vemos hace dos años"

La relación de Mimi Alvarado y Luciano "El Tirri" se ha convertido en una de las preferidas de los seguidores del Bailando. Sin embargo actualmente no atraviesan su mejor momento, ya que por cuestiones de distancia están separados momentáneamente. De hecho, hace dos años que no se ven. En diálogo con Radio Mitre, la panelista de Confrontados abrió su corazón y contó las internas de su noviazgo con el primo de Marcelo Tinelli.

“Hace once años que estamos juntos. Hay gente que no entiende como dos personas pueden seguir juntas si no se ven hace dos años. Somos una pareja, somos hermanos, somos todo. Entiendo que no haya podido venir. Se está haciendo norteamericano. Y como yo tengo cosas personales preferí no viajar. Todo el tiempo estamos en contacto. Hablamos todos los días con videollamadas. Somos muy compañeros. Nos apoyamos mutuamente”, explicó la joven.

Y agregó en conversación con el periodista Juan Etchegoyen: “Al principio fue difícil pero después te vas a costumbrando, como todo en la vida. La relación está intacta. Somos indestructibles. No vernos fue nuestra elección. Pasaron cosas en el medio y no tuve ganas de viajar para verlo. Yo me quise acoplar a mi trabajo, es un desafío muy importante lo que me está pasando en Argentina”.

“Lo importante es que yo lo entiendo y él me entiende. Ahora tengo un viaje pautado a mi país para ver a mi familia y quizás viajo a Estados Unidos para verlo. En dos meses seguramente me encuentro con él en Los Angeles. Él también tiene pensado volver a la Argentina. El plan es volvernos a ver este año”, sostuvo.

Asimismo, Mimi se refirió a las críticas recibidas por este noviazgo a distancia. “A mi no me interesan las voces externas y me hablan que el me pone cuernos. Yo no le pregunto y yo tampoco le explico nada. No tenemos una relación abierta. Cada uno respeta el espacio del otro, estamos a la distancia y somos concientes de eso. A mi me cambió mucho la cabeza. Ya no soy la loquita celosa. Maduré mucho, me ayudó Carla Conte con eso. Solté esas locuras mías”, afirmó.

“Jamás me enteré de una infidelidad de Luciano. Yo le dije que haga lo que quiera. Mientras yo no vea está todo bien. Tenemos una relación muy sana. Tengo estipulado viajar y necesito un breve descanso. Lo lindo es que seguimos juntos”, cerró Mimi, a corazón abierto.