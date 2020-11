El gesto de Jorge Rial para acercarse a Morena Rial

Cuando parecía que la relación entre Jorge Rial y Morena Rial no tenía retorno, un gesto de ambos podría significar que entre padre e hija las cosas no están tan mal. Si bien hubo picantes idas y vueltas mediáticos entre ellos, lo cierto es que estarían dispuestos a limar asperezas por el bien común. Especialmente por el bienestar de Francesco Benicio, hijo de More y nieto del Intruso.



En alguna oportunidad la joven aclaró que podría amigarse con Jorge Rial por el nene, ya que tiene una excelente relación con él. Ahora, tras estos dichos llegó la prueba de que estarían más cerca de amigarse que de seguir enemistados.





Jorge compartió mediante sus InstaStories una foto en la que se vio como tuvo una videollamada con su nieto, en medio del escándalo con Morena. A dicha placa, el conductor le agregó un emoji en forma de corazón rojo.



Esto significa que cada uno desde su lado, tanto como Jorge Rial y Morena, están poniendo lo mejor para reconstruir el vínculo.

¡Ojalá lo logren!

