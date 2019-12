El gesto de Loly Antoniale que podría enfurecer a Jorge Rial y que Morena apoyó

Hay fuertes rumores sobre que Loly Antoniale se unirá a LAM junto a Ángel de Brito y un gesto de la cordobesa podría finalmente confirmar esta noticia. El detalle no menor es que de ser cierto, estaría compitiendo directamente con su ex, Jorge Rial. Es decir, se sumaría a uno de los programas de espectáculos más vistos del momento y sería "rival" televisivo de Intrusos, el programa que desde 2001 está en la pantalla de América con Rial al mando. ¿Cuál es la frutilla del postre? Que Morena Rial estaría muy contenta con esta decisión, o por lo menos le dio un guiño cómplice a "su mamá" del corazón.

Cuando a Ángel De Brito le preguntaron si le gustaría tener a Loly como angelita, el conductor no dudó y respondió sin titubear: “Mucho”. Antoniale -ni lenta ni perezosa- publicó una foto que dio que hablar por un particular motivo: la acompañó con un emoji en forma de ángel. Habrá que esperar para ver si se decide a regresar a la Argentina para volver a trabajar en los medios.

More no tardó en ponerle un contundente "like", ya que pese a la postura de su padre, sigue teniendo una excelente relación con la ex del Intruso.