"El Hincha": Vico D'Alessandro, Martín Slipak y gran elenco se meten en el mundo oscuro de los barrabravas

“El Hincha” es la nueva serie local que llega hoy a elnueve con un gran elenco y una atrapante trama. La serie se compone de 8 capítulos de 45 minutos que relatan la historia de Rodrigo, un joven de clase acomodada, que se reencuentra con Marciano, un viejo amigo de la infancia que gestiona algunos negocios clandestinos de la barrabrava a la que pertenece. Rodrigo ingresa de a poco a ese mundo y, en medio de envidias, traiciones y un pasado que lo asedia, crece hasta convertirse en el nuevo jefe de la barra.

Se trata de una idea original de Gonzalo Arias, con dirección de Alejandro Ciancio, reconocido por filmar varias temporadas de “El Marginal”. Previo al inminente estreno, CARAS Digital pudo charlar con Victorio D’Alessandro, Martín Slipak, Valentina Bassi, y Daniel Pacheco, protagonistas de esta producción que esta noche estrenará los primeros 2 capítulos por elnueve y al día siguiente, estará disponible completa en el On Demand de Flow.

“Me convocaron y lo que más me atrajo fue la posibilidad de trabajar con Alejandro Ciancio, que dirigió El Marginal, una serie que me encantó. El elenco me encantaba, los guiones están muy bien, tienen un tono superrealista, me gustó todo. El trabajo fue super agradable, sentía que fluía, había mucha comunicación y en la mayoría de las escenas estuve con Martín Slipak que ya nos conocemos hace años entonces fue muy grato”, relató Valentina Bassi, quien desarrolla un personaje de armas tomar y con mucha ambición.



“En la serie las clases sociales están muy definidas y nos vamos entrecruzando, pero lo que se muestra acá es que todos tenemos ambiciones y ganas de ir metiéndose como sea para cumplir sus deseos. Mi personaje hace las remeras para la hinchada del Deportivo Vera y empieza a darse cuenta que se está manejando mucha más plata de la que ella creía y quiere formar parte a como sea…tiene una hija y quiere vivir mejor, lo que conoce es eso y tiene bastante coraje. No está bien lo que hace, porque va con todo a por todo. Ahí entra Marciano (Slipak) y con él ella busca llegar a donde quiere”, agregó la afamada actriz sobre el costado oscuro de su personaje.

En sintonía con eso Matín Slipak se refirió a la trama de la serie y a cómo fue construir a Marciano desde lo actoral, teniendo en cuenta la forma particular en la que habla y camina. “Marciano es muy a todo o nada. Es un amigo de la infancia del personaje de Vico D’Alesandro y es un poco el que representa la rebeldía de los años de adolescencia… ellos se logran encontrar tiempo después y lo invita a formar parte de este mundo de barrabravas y de negociados y cuestiones oscuras. El Marciano es un desquiciado, contrario al personaje de Vico que logra encontrar una veta económica en eso turbio en donde se están metiendo”, aseguró.



“Ciancio me tiró mucha data del personaje y lo construimos a la par, porque es muy distinto a mí y ese era el desafío. Me daba miedo quedar pésimo. Alejandro es un pibe que sabe contar bien ese mundo porque hizo varias temporadas de El Marginal y demás y me apoyé en él. El chiste era un poco confiar en eso, no podía ir a medias tintas. Después el público dirá. Lo que está bueno es no ir a estereotipos, sino cargarlo de identidad propia”, destacó el actor.



-¿Cómo fue el trabajo con Valentina teniendo en cuenta que se conocen hace mucho tiempo?

-A Valentina la conozco desde que tengo 12 años y creo que lo raro justamente fue eso de tener una historia de amor y sexo con una persona que conozco desde que era muy chico. Fue reencontrarse desde un lugar muy distinto.

-¿Cómo fue el trabajo sabiendo que tenías que hacer escenas jugadas con ella?

-Mirá, cuando hay confianza y las cosas se plantean antes de la escena, con respeto y se charlan las cosas, todo sale bien. No hubo sorpresas, ni incomodidades.



Dos pesos pesados se enfrentan

Mientras Rodrigo, el personaje de Vico D’Alesandro, intenta subir a lo más alto de la cadena de mando, Daniel Pacheco encarnará a su némesis. “Mi personaje es el lugarteniente de la barrabrava, pero es el eterno segundo. Tiene todas las capacidades de ser un gran líder, pero no le encuentra la vuelta. Es un tipo peligroso, muy resentido y con mucha violencia interior. Cuando llega Rodrigo a la barra lo ve como una amenaza”, contó el actor.



Pacheco interpretó al "Colombiano" en la aclamada serie “El Marginal”, y en “El Hincha”, estuvo el desafío de cómo darle forma a este personaje sin caer en los lugares comunes de rol previo. Algo a destacar de este papel es que Daniel abandonó por completo su tonada para hacer a un porteño. “Fue un trabajo intenso con los foniátras…el director me dijo: ‘Porteño no sé, capaz de alguna provincia’”, reconoció el artista con humor. “Yo le preguntaba al director sobre cómo veía a este personaje y al ambiente que lo rodea y él me decía que era una selva y que Rodrigo viene siendo el zorro y yo el orangután. A partir de ahí el cambio físico fue para ese lado, con el peso en los brazos, la tensión”, agregó al respecto.



Por el otro lado se encuentra Rodrigo, un joven que viene manejando muchas frustraciones. La relación con su padre es muy tirante y cargado de estas tensiones, termina internado en un centro de rehabilitación para superar sus adicciones. Ahí se reencuentra con Marciano, un amigo de la infancia que lo va a introducir en un mundo completamente nuevo.

“Tiene habilidad con los números, muchas ideas, pero está bajo la sombra del padre…es una historia de vínculos porque él reconoce que lleva, en su forma de ser, las maneras del padre y eso lo termina consumiendo”, relató D’Alessandro en diálogo con CARAS Digital.



“La serie tiene mucho vértigo, está filmada en cámara en mano muchas veces y eso la hace muy cinéfila. Hubo un muy buen equipo, le pusimos todos entre los actores, la técnica, el director y ahora sale al mundo para que todos la disfrutes”, cerró Vico.