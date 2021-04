El Pollo Álvarez será el reemplazo de Ángel de Brito en LAM

Luego de despedirse de Nosotros en la mañana, ciclo que llegó a su fin para darle paso el programa que conduce Mariana Fabiani en El Trece, el Pollo Álvarez se tomó un tiempo para definir cuál será su nuevo proyecto, sin embargo rápidamente volvió a ser llamado por las autoridades del canal para ponerse frente a Los ángeles de la mañana.

El conductor llagará como reemplazo momentáneo para Ángel de Brito quien debió aislarse debido a un contacto estrecho con un positivo de Covid-19.

"Este viernes, me reemplaza mi querido @polloalvarezok en @LosAngeles_ok #Prendete a @eltreceoficial", escribió el periodista en su cuenta de Twitter, especificando que será por mañana la presencia de Álvarez en este rol aunque esta situación podría extenderse.





El Pollo Álvarez y Sandra Borghi se despidieron de Nosotros a la Mañana

Nosotros a la Mañana, el programa conducido por el Pollo Álvarez y Sandra Borghi, llegó a su fin. El cicló permaneció al aire por siete temporadas.

Emocionada por el fin de este ciclo, Sandra Borghi, quien fue una de las fundadoras, aseguró: "estoy muy movilizada por el final. Estoy emocionada por el amor que recibí durante estos siete años. Arrancamos al mediodía (con Fabián Doman). Todos hicieron su aporte. Después llegaste vos (por el Pollo), loco, divertido, carismático. Fuiste y sos un gran líder".

Además, la periodista aprovechó para agradecerle al Chino, el productor del programa, y a su familia por "entender todas esas veces que faltó en su casa a la mañana".

Entre lágrimas y con emoción, El Pollo Álvarez sentenció: "Decir 'gracias' me parece una de las cosas más lindas. No hay que naturalizarlo. No existen los programas sin la gente que estuvo del otro lado. Estamos tristes por dentro porque nos llevamos bien, acá no hay divismos. Hemos acompañado casos gravísimos y hemos acompañado causas nobles y eso es oro en polvo en la televisión".