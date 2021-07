El reino: Netflix presentó a los personajes de la nueva serie argentina

El próximo 13 de agosto Netflix tendrá su gran estreno local, se trata de "El Reino", la nueva serie argentina de la plataforma protagonizada por Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti.

La serie cuenta la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña. Luego del horror viene la oportunidad: Vázquez Pena podría convertirse ahora en el próximo presidente de la Nación. Entre intrigas Emilio intentará descifrar quién es el asesino y cuáles fueron sus causas, mientras se prepara para ser el nuevo líder del país.



La serie de 8 capítulos fue creada por Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro. A continuación te presentamos a sus personajes:

EL PASTOR EMILIO (Diego Peretti)

Emilio Vázquez Pena es un pastor evangelista a cargo de la Iglesia de la Luz que es tentado por la política gracias a su gran prestigio y carisma como líder. Sin embargo, durante el cierre de su campaña su compañero de fórmula, Armando Badajoz (Daniel Kuzniecka), es asesinado y lo deja con la encrucijada de continuar con su alianza política e involucrarse más a fondo en el mundo del poder o regresar a su familia y a su Iglesia. En su decisión no sólo deberá elegir sus lealtades sino qué tanto está dispuesto a hacer para que oscuros secretos no salgan a la luz.



LA PASTORA ELENA (Mercedes Morán)

Elena es la esposa de Emilio y el verdadero motor de la Iglesia de la Luz y la familia Vázquez Pena. Ella lleva adelante la organización del templo, guía y apoya incondicionalmente a su marido y dirige las vidas de sus hijos. Cuando el cargo político de Emilio y las investigaciones de la fiscal Candia comienzan a interferir con sus planes será ella quien haga todo lo posible por resguardar sus secretos, preservar su estatus y el de la Iglesia y asegurarse de mantener su poder y la lealtad de su familia hacia su causa en común. Elena desconfía de la política y de la ambición de poder de su marido.



TADEO VÁZQUEZ (Peter Lanzani)

Tadeo es una persona espiritual y muy creyente que basa su vida en la ayuda al prójimo. Él dirige el Hogar de la Luz, una institución de la Iglesia de la Luz para niños en situación de calle, y además colabora en actividades en las cárceles y zonas carenciadas. Allí conoce a Jonathan (Uriel Nicolás Díaz), un niño de doce años de una gran espiritualidad, sin familia, y que tiene un rol clave en los acontecimientos de El Reino. Tadeo es también el hijo adoptivo de la familia Vázquez Pena. Si bien es parte de la familia Vázquez Pena, y conoce sus secretos, no es bienvenido por todos. No le interesa el poder, y no conoce la maldad.



JULIO CLAMENS (Chino Darín)

Julio es un joven abogado que viene de una familia adinerada y conectada con la política. Pero después de atravesar una situación traumática y alejarse de su madre (Ana Celentano) y su padre, Sergio Zambrano Paz (Daniel Fanego), encuentra en Emilio y su entorno una oportunidad para empezar de nuevo, convirtiéndose en la mano derecha del pastor durante su carrera política. No obstante, luego del asesinato de Badajoz descubre que hay misterios que deberá resolver en pos de salvar su nueva vida.



RUBEN OSORIO (Joaquín Furriel)

Todos lo conocen como el Jefe de Campaña de Armando Badajoz pero Osorio es un hombre misterioso que responde a las esferas más altas del poder. No tiene escrúpulos ni conoce los límites y su único fin es trazar alianzas que le permitan cumplir con sus planes. Cuando Badajoz es asesinado redirecciona toda su influencia en Emilio y Julio.

ROBERTA CANDIA (Nancy Dupláa)

Es la fiscal a cargo de la causa por la muerte de Armando Badajoz. Una profesional inteligente y responsable. Durante la investigación Candia descubre que hay secretos y relaciones de poder que hacen que su investigación se vuelva más complicada de lo que esperaba. Junto a su ayudante, Ramiro Calderale (Santiago Korovsky), tendrán que trabajar para descubrir la verdad bajo la atenta mirada del Procurador General (Alejandro Awada).



Personajes secundarios y el resto de las familias involucradas en "El Reino"

A la familia Vázquez Pena la completan los hijos de los pastores: Ana (Vera Spinetta), la hija menor y la única no “creyente” pero quien es la contadora de los negocios de la empresa religiosa. Pablo (Patricio Aramburu), el hijo mayor y el sucesor natural de Emilio. Y Magdalena (Victoria Almeida) y su esposo Oscar (Alfonso Tort), quienes creen tener la fe suficiente para seguir el legado y liderazgo de la Iglesia.

Además, veremos involucrarse en la vida de esta familia a Remigio (Nicolás García Hume) y a Celeste (Sofía Gala), quienes tendrán un papel fundamental en develar los secretos que se ocultan en la Iglesia de la Luz.

VO