El sincericidio de Luciano Castro sobre sus fotos hot

Un verdadero escándalo se armó con la filtración de las fotos de Luciano Castro desnudo. Sin embargo, el actor decidió llamarse a silencio y fue su entorno el que en aquel entonces aseguró que se sentía muy apenado por lo sucedido. Ahora, por primera vez, el galán habló sobre las imágenes que lo mostraron en su estado más íntimo.

"Lo mediático me mató este año pero igual estoy muy contento y tranquilo. Estoy con muchas ganas de estrenar la obra (Desnudos)", se sinceró Luciano.

"Por suerte, llego entero al verano por dentro y por fuera. Ahora ya me puedo tomar con humor el tema de las fotos. Mis compañeros y mi esposa me impusieron el humor. Si hoy no me río, soy un boludo", agregó en diálogo con LAM.

Por último, Castro se refirió a su relación con Sabrina Rojas, con quien habían estado distanciados: "Lo que me mantiene con ella es sentarme a hablar. Eso me sana. No se puede esconder la mierda abajo de la alfombra porque a veces es tanta que ya no podés. Cada pareja tiene su forma".