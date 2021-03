Elba Rodríguez, ganadora Masterchef, criticó a la versión "famosos" del programa

Elba Rodríguez, quien se coronó como campeona de Masterchef, opinó sobre la actual versión del ciclo culinario que tiene a varios famosos entre sus filas.

De acuerdo a la cocinera, que se destacó por hacer recetas simples con un toque diferente, esta nueva temporada de Masterchef Celebrity no la ha emocionado: “En la primera edición del Celebrity me sentía más eufórica, nostálgica, más enganchada con mi familia viendo. Y ahora es más relajado, no estamos mirando minuto a minuto esperando a que arranque. Yo a esta altura, en la primera temporada ya tenía favoritos. Ahora me pasa que no me engancho con ninguno, no tengo por quién hinchar”, dijo Elba en Por si las moscas.

“Tal vez necesito más tiempo. Los jurados son brillantes y se nota que algunos participantes van evolucionando, pero me costó sentir empatía o afinidad por alguien. Tiempo al tiempo, recién está arrancando, pasaron muy pocos días”, agregó la chef.





“No creo que sea por la falta de cualidad en cocinar, porque imaginate que nosotros, en mi edición, también éramos todos inexpertos. Yo creo que les falta un clic que despierte esa parte competitiva que tiene el programa, con el que los participantes se sientan con mayor seguridad de lo que cocinan. Falta el hecho de ponerle más amor a la elaboración de los platos, y quizás eso genera que no arranque. Pero, para mí, si bien recién se están acomodando, creo que es cuestión de que hagan ese clic, creo que va por ahí”, cerró Elba.

Polémica en MasterChef: armaron un grupo paralelo para excluir a una participante

La segunda temporada de MasterChef tuvo un picante episodio después de que Dani "La Chepi" acusara a Sol Pérez de ser competitiva.

Durante la emisión del lunes, la influencer destacó esa característica de la "chica del clima" y disparó: "Yo creo que si le pido que me ayude con un ingrediente se va a hacer la que no me escucha".

Lo cierto es que estas declaraciones no cayeron para nada bien a Sol, quien decidió "dejar de seguir" a La Chepi y también conformó un grupo de WhatsApp paralelo en el que no está incluida.