Emmys 2022: Anaís Castro revela todos los detalles de la premiación

Este lunes, a partir de las 21 horas, se podrá disfrutar la 74ª entrega de los Emmy Awards, la premiación que festeja a lo mejor de la televisión. En el Microsoft Theater de Los Ángeles, y con la conducción del actor y comediante de Saturday Night Live Kenan Thompson, la ceremonia será transmitida por TNT (doblada al español) y TNT Series (en idioma original) desde las 20 horas con todos los detalles de la red carpet.

Previo a la ceremonia de premios, que tiene a Succession como la más nominada (con 25 nominaciones), CARAS Digital tuvo un mano a mano con Anaís Castro, la conductora y experta en estas premiaciones que junto al equipo de Warner Media será parte de la gala.

“Los Emmys es una de las premiaciones más divertidas, sobre todo por la importancia que ha cobrado todo el sistema de series a nivel entretenimiento para todos. Quizás hace un tiempo no tenía el furor, y sobre todo en redes sociales, que tiene hoy, que las series son parte de nuestro lenguaje de comunicación, de nuestros memes y de los que nos gusta charlar”, aseguró Anaís.

La presentadora es parte del equipo de TNT y ha estado en Punto de Encuentro desde hace años, sumado a que también es creadora de contenido para las redes sociales, que como ya dijo, se convirtieron en un gran recurso para captar al público y que estas premiaciones recobraran el entusiasmo y expectativa que las caracterizaron.



“Nosotros empezamos a trabajar desde que se saben los nominados, porque la gente tiene ese furor por las series que aman como con la música. Los fans de Lali lo son a morir al igual que los que son fanáticos de Succsession. Ahí estamos viendo constantemente cuál es la temperatura de la gente hacia la premiación y este año hay mucha expectativa”, relató Castro y agregó: “Hubo muchas sorpresas cuando días atrás en los premios Creative Arts cuando se impuso Euphoria por encima de Succession en las categorías más específicas, así como también Stranger Things”.

-Sumado a eso está toda la expectativa que van creando los actores también…

-Sí, por ejemplo, la campaña que hizo Sydney Sweeney fue increíble y creo que su premio de este año lo va a ganar más por Euphoria que por The White Lotus. Es impecable las apariciones que hizo no sólo en cámara sino en redes sociales, como cuando subió el video en donde llamó a su mamá al enterarse de las nominaciones. Ahí uno puede ver el lado humano de los actores y tener esa cercanía es espectacular, sobre todo en actores jóvenes y que recién ahora llegan a esta instancia.

Sydney Sweeney en su papel de Cassie en "Euphoria"

-¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta temporada de premios?

-Para mí desde un inicio, y porque no soy fanática del deporte, me sorprendió “Ted Lasso”, es excelente. También me sorprendió “Hacks” que esta temporada fue mucho mejor, viendo un poco más la relación entre las protagonistas; y otra que me encantó fue Only Murders in the Building que explota este universo del podcast que hoy está tan de moda, ni hablar de Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez que hacen un trabajo impresionante, a nivel historia me cerró por todos lados y la relación entre ellos tres es excelente.



-¿Cómo es para vos intentar mantener la vigencia de los Emmys y el atractivo por esta premiación?

-Yo tengo un beneficio y es que trabajo con compañeros que son cracks. Yo estoy en el piso con Heisel Mora y con Gerudito, después tenemos a Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky que están en la alfombra roja, Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez, el equipo es tan versátil porque cada uno tiene su impronta y es experto en lo que hace, además de agregarle mucha personalidad y humor. Además, las transmisiones paralelas que nosotros hacemos desde YouTube, que no cortamos cuando se va a los cortes comerciales, son muy importantes para seguir entreteniendo al público que nos sigue desde allí. Es una señal que ha logrado hacer un 360 de plataformas porque también se ha incorporado exitosamente TikTok.

El éxito de nuestra temporada de premios es que hay un equipo digital detrás que lo da todo, se hizo una sinergia entre lo televisivo y las redes sociales, porque se hacen contenidos específicos para ambos medios. Convergen lo institucional y lo que está en boga ahora que son las redes en donde muchos usuarios se están volcando. Y son gente que sabe de los premios, que mira las transmisiones de TNT y saben con lo que se van a encontrar.



Este medio es muy competitivo, pero nunca en la vida me paré en Punto de Encuentro y sentí que estaba compitiendo con alguien y eso se ve en la pantalla. Siempre nos decimos: “Si tu brillas, yo brillo”.

Los nominados a los Emmys 2022

La mayor cantidad de nominaciones de este año fue para Succession, que con 25 menciones se alza como favorita y con posibilidades de aumentar los nueve Emmy que ya ha obtenido. Le siguen Ted Lasso (20), The White Lotus (20), Hacks (17), Only Murders In The Building (17) y Euphoria (16).



"Succession", uno de los mayores éxitos de HBO Max.

En la categoría de drama, los nominados a Mejor Serie son Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession y Yellowjackets. Para Mejor Actriz figuran Jodie Comer (Killing Eve), Laura Linney (Ozark), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Sandra Oh (Killing Eve), Reese Whiterspoon (The Morning Show) y Zendaya (Euphoria). Para Mejor Actor, los aspirantes son Jason Bateman (Ozark), Brian Cox (Succession), Lee Jung-jae (Squid Game), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Adam Scott (Severance) y Jeremy Strong (Succession).

En comedia, Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, Only Murders In The Building, Ted Lasso, The Marvelous Mrs. Maisel y What We Do In The Shadows, compiten por Mejor Serie. La carrera para Mejor Actriz la tienen Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel), Quinta Brunson (Abbott Elementary), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Elle Fanning (The Great), Issa Rae (Insecure) y Jean Smart (Hacks). Para Mejor Actor, el triunfo puede ser para Donald Glover (Atlanta), Bill Hader (Barry), Nicholas Hoult (The Great), Steve Martin (Only Murders In The Building), Martin Short (Only Murders In The Building) o Jason Sudeikis (Ted Laso).

"Euphoria", otra de las favortias.

Entre las miniseries, la Mejor Miniserie tiene como candidatos a Dopesick, Inventing Anna, Pam & Tommy, The Dropout y The White Lotus. Como Mejor Actriz aparecen Toni Collette (The Staircase), Julia Garner (Inventing Anna), Lily James (Pam & Tommy), Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story), Margaret Qualley (MAID) y Amanda Seyfried (The Dropout). Mientras que Colin Firth (The Staircase), Andrew Garfield (Under The Banner Of Heaven), Oscar Isaac (Scenes From A Marriage), Michael Keaton (Dopesick), Himesh Patel (Station Eleven) y Sebastian Stan (Pam & Tommy) luchan por Mejor Actor.

Los Emmy Awards celebran el trabajo de artistas de distintas series, miniseries y programas de televisión de la última temporada por el desempeño de sus producciones y actuaciones. Son organizados por La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences)