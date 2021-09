En clave Rosalía: homenaje a Lola Flores y lujo español para su debut en la MET gala 2021

El esplendor de la MET Gala se vivió anoche en la ciudad de Nueva York y Rosalía estuvo presente allí, por primera vez. Para su debut en el esperado evento de moda, la catalana eligió un look firmado por el diseñador californiano Rick Owens con el que homenajeó a Lola Flores, una de sus mayores inspiraciones en cuanto a música respecta y por supuesto un guiño a sus orígenes españoles. Después de todo, La Rosi a estas alturas es toda una embajadora de su cultura a nivel mundial y así lo dejó en claro en la alfombra roja donde cautivó con su estilo.

Rosalía compartió algunas fotos en Instagram de la previa a la MET gala.

La gala organizada por Anna Wintour eligió como temática "In America" con motivo de honrar a la moda americana. Sin embargo, Rosalía hizo su propia interpretación con un tributo a su tierra que no pasó desapercibido. Fue entonces que la catalana de 27 años llegó a las escalinatas del MET con un ‘total look’ en tono rojo inspirado en el tradicional mantón de manila y al que no le faltaron ni flecos ni onda.

El look de Rosalía fue firmado por Rick Owens y fue un homenaje a Lola Flores.

“Es un traje inspirado en el mantón de Manila, una prenda que es muy popular en España, una pieza tradicional que adoro”, explicó al llegar la cantante mientras mostraba en detalle la extensa capa que cubría la escalera.

El rojo y los flecos como insignia de la cultura española.

Se trató de un conjunto conformado por un top con escote en ‘v’ y unos shorts de tiro alto con detalle de flecos hasta los tobillos. Un outfit que remató con una extensa capa carmín, guantes largos y unas botas bucaneras del mismo tono con unas llamativas plataformas y tacón traslúcido.

La extensa capa del outfit de Rosalía estuvo inspirada en el tradicional mantón de Manila.

Por si quedaban dudas sobre la inspiración de su propuesta, Rosalía publicó en su cuenta oficial de Instagram algunas imágenes de la antesala al evento. Y además, en su última imagen, una

de Lola Flores luciendo un traje típico flamenco en tono blanco y mantón a tono.

En clave rojo, con su propuesta Rosalía demuestra que el lujo español está más vigente que nunca y es pura tendencia.

En cuanto al beauty look, la joven usó productos de MAC Cosmetics, firma de la que es embajadora. Esta vez llevó una paleta en tonos nude con un toque de máscara de pestañas que realzó su mirada. Para finalizar, su larga melena ligeramente ondulada y con raya al medio.