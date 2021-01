Germán Martitegui habló de su experiencia en MasterChef Junior

Convertido con el tiempo en el jurado más exigente y más duro con los participantes, Germán Martitegui se convirtió en uno de los personajes favoritos, y para otros lo opuesto de Masterchef Celebrity. Hora antes de la final habló con Flor Vigna en MasterChef a la carta y se refirió al concurso de cocina chicos, MasterChef Junior, del que formó parte en 2015.

En esa época, el cheff supo reconocer que su relación con los chicos era nula y que no le gustaban mucho: "Estábamos haciendo el MasterChef amateur y me dijeron 'vamos a hacer MasterChef Junior'; y yo dije 'no cuenten conmigo'. Yo era esa gente que a la que le decías 'sostené al bebé' y le decía 'no me pongan un bebé cerca, no quiero saber nada'. Los chicos conmigo no se llevaban", comenzó diciendo.

Peroleugo la producción le insistió y Germán Martitegui contó el insólito pedido par aceptar: "Les dije que quería tener una psicopedagoga al lado mío todos los días, ocho horas por día", contó, a pura carcajada. Finalmente reconoció que el prejuicio le duró no más de dos días y que luego se encariñó con todos los niños del programa: "Al cuarto día estaba jugando a la mancha con todos. Ahí me di cuenta que los chicos son un viaje de ida", finalizó quien hoy es padre monoparental de dos niños, Lorenzo y Lautaro.

Así fueron sus vacaciones familiares

Tras un 2020 lleno de éxito con MasterChef Celebrity, Germán Martitegui se tomó unas vacaciones junto a sus hijos, Lautaro y Lorenzo.

El chef, quien es muy activo en las redes sociales, se animó a compartir varias imágenes con los niños. "2021", escribió junto a una foto de los pequeños jugando en la arena con una pala y un balde. La publicación en pocas horas recaudó miles de likes y comentarios en donde se destacaban muchos famosos.

Además, Germán también compartió una foto con sus dos hijos en donde los está abrazando en la playa, y otra de uno de ellos observando a un grupo de caballos.