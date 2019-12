Mirtha Legrand incomodó a Gonzalo Heredia por Araceli González: "No tendría que haber dicho nada"

Hace un par de años, Gonzalo Heredia tuvo un enfrentamiento de público conocimiento con Araceli González cuando protagonizaban "Los Ricos no piden Permiso". En ese momento, se había difundido un audio de la actriz bastante molesta con la producción de la telenovela, e incluso se dijo que tenía una pésima relación con el actual protagonista de ATAV.

La incomodidad del actor se viene dando desde hace algunos días, primero en una entrevista en donde afirmó: "Es un tema bastante delicado. Yo dentro de los grupos trato de ser muy positivo, y sobre todo tengo ciertos valores", empezó diciendo.

"Yo nací en Munro, mi viejo es mecánico y a mí me inculcaron el laburo. Yo estoy mucho más cerca siempre de los técnicos que vienen de Ranelagh o de Caseros a las 5 de la mañana, estoy mucho más cerca de esa gente que de todo esto. Eso me permite inferir que, del otro lado, Araceli no comparte esas cercanías, esos valores”, declaró en diálogo con Los ángeles de la mañana.

"Hay cosas con las que yo no transo y no me presto a eso. Sobre todo, no soy parte de ese séquito que se forma y demás. A mí lo que me pone contento es que cuando termina cada proyecto siempre me pasa que los técnicos a mí me despiden de una manera hermosa y no a todo el mundo le pasa. No soy divo ni estrella, ni me como cualquiera, ni me como esta luz blanca que me está alumbrando. No siempre pasa que te encontrás con personas que son así o que van por ese mismo camino”, agregó.

Mirtha Legrand, que siempre está atenta a todas las novedades del mundo del espectáculo, no quiso quedarse afuera tampoco y ayer al mediodía le preguntó al galán sobre sus declaraciones. Visiblemente incómodo, el actor intentó sortear la situación de la mejor forma posible.

"Uy... Ya hablé Mirtha, ya hablé. Dije lo que tenía que decir. Capaz dije cosas de más. No tengo cintura para declarar estas cosas, esa es la verdad. Hay opiniones personales, otras para la televisión. Ya lo dije y no tendría que haber dicho nada", planteó el actor, arrepintiéndose de sus declaraciones de la semana pasada.