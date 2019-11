Guillermo Andino habló sobre la salida de Mónica Gutiérrez de América: "Fue algo muy vertiginoso"

Guillermo Andino habló sobre inesperada renuncia de su histórica compañera Mónica Gutiérrez: "Lo único que puedo decir es que hablé con ella el domingo a la noche, ni bien llegó de Israel. A lo mejor esto no está definido. Como no tengo Twitter no vi nada y prefería esperar a ver cómo avanza todo antes de hacer declaraciones", sostuvo en diálogo con Clarín.

"Con Mónica hace 16 años que trabajamos juntos. Es como mi hermana mayor y es un tema particular de ella", agregó y rápidamente aseguró: "fue algo muy vertiginoso".

Mónica se fue del canal tras haber estado allí durante veinte años y lo comunicó a través de un tuit: "Quiero contarles que he tomado la decisión de dejar la conducción de América Noticias. Gracias al canal por el trabajo de estos años. A mis compañeros el reconocimiento y afecto compartido. A los que me dejan entrar a diario a sus casas y corazones mis bendiciones".

