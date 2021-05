Horacio Cabak responde sin filtro a Cinthia Fernández tras el feroz cruce

Algunos días atrás, Horacio Cabak y Cinthia Fernández protagonizaban un picante ida y vuelta en el que se dijeron de todo. Ahora, el conductor siguió utilizando las redes para tirarle algunos palitos más.



El lunes, la panelista de LAM aseguró que 'estaba buscando los huevos que a él le faltan'. Irónico, Horacio Cabak salió al cruce y la tildó de 'buscadora de huevos' y agregó: "En Uruguay 553. Ahí Podemos Hablar. Tranquila", haciendo clara alusión a la dirección de los Tribunales.

El tweet de Horacio Cabak

Pero Cinthia Fernández no fue la única a la que Horacio Cabak le dedicó unas palabras, sino que Evelyn Von Brocke también recibió una cuota de ironía por parte de su compañero de canal.



Al ver una nota en la que la periodista le reprochaba el hecho de haber expuesto en televisión su vida privada, Cabak reaccionó copiando una estrofa de la canción 'El reino del revés'.

Horacio Cabak contra Evelyn Von Brocke



Horacio Cabak y Verónica Soldato: el detalle que marcaría su reconciliación

De visita en PH, Podemos Hablar, Horacio Cabak se sinceró sobre su presente y dejó entrever cómo está el vínculo con Soldato. Fue en medio de uno de los juegos que se hacen en el ciclo que Lizy Tagliani, otra de las invitadas al programa, destacó: "Yo escuché ruidos y bueno, si algún juez quiere actuar de oficio y venir a buscarme, yo escuché ruido de acá cuando dijiste 'sexo en las últimas 72 horas", dijo señalando con el dedo para el lado de Cabak luego de que Andy Kusnetzoff arrojara la particular consigna.

"No me queda claro, pero me gusta. Cuando lo escuché me dio mucha felicidad porque yo tengo mi propia conclusión", sentenció Lizy ante el silencio de Horacio.

Tras este momento, Horacio Cabak habló sobre cómo vivió la presión mediática: "Venían piñas de lugares insospechados, pero las cosas se empezaron a acomodar a lo largo de la semana", aseguró.

Sobre el impacto del escándalo en su casa y en particular en sus hijos, el exmodelo detalló: "Hablé con ellos y abracé también a mi mujer. Y después de abrazar a los cuatro, lloré como tenía que llorar", explicó y cerró: "Sólo imagino un futuro en mi casa y con mis hijos. Ahora depende de dos personas".