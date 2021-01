Juana Viale y las fotos más sensuales que compartió en redes

Sin lugar a dudas, el 2020 fue el año de Juana Viale, quien se lució al suplantar a Mirtha Legrand en los ya tradicionales almuerzos de ElTrece. En las últimas horas, compartió una serie de imágenes donde desplegó toda su sensualidad: sus seguidores agradecidos.



Fue así como en las en las últimas horas del 2020, Juana Viale publicó vía instagram unas fotos donde se la ve muy sofisticada y sensual, con unos largos aros, vestido negro y cabello recogido.















Juana Viale se despidió el pasado fin de semana del ciclo en que reemplazó a su abuela. Lo hizo fiel a su estilo descontracturado: "Ya está, terminamos. Váyanse todos a la pu... que los parió", aseguró la conductora.

Luego, Juana Viale agradeció a su equipo: "Felicitaciones a todo mi equipo maravilloso. Gracias a todos por haberme hecho el aguante con algo que yo no sabía hacer. Aprendí un poquito en estos nueve meses, así que gracias. No saben lo que significa estar detrás de cámara con una mina que no sabía preguntar. Era imposible hacerlo sin todos ellos".



Tras la emisión de los mejores momentos del año, Juana Viale se puso detrás de un biombo y se cambió la ropa. "Yo voy a empezar a retirarme, cambiarme e irme, porque terminé el ciclo maravilloso que me tocó vivir", sostuvo para salir con un look informal, descalza con un short de jean y una musculosa.



“Esto es lo que soy”, aseguró Juana Viale y agregó que “ésta es Juana Viale y me voy. Esto es un poco de lo que no mostré. Muchas gracias por acompañarme. La vida va a mejorar", y se retiró con su querida mascota, Tota.



Conocé la historia de la moto BMW que conduce Juana Viale

Juana Viale se caracteriza por ser sencilla y amante de la naturaleza, prefiere los atuendos más de "entre casa" a los exclusivos diseños; pero hay algo que puede más con ella y es la gran moto que utiliza para trasladarse.



La mamá de Ámbar, Silvestre y Alí no solo heredó la conducción de los programas de Mirtha Legrand en este 2020, sino que además continuó la historia de sus antecesores familiares con el mundo de las motos.





"Esto es de familia, de mi padre, de mi hermano, de mi otro hermano. Todos andamos enmoto", contó la figura televisiva en diálogo con Implacables.

Desde pequeña, la actriz de 38 años incursionó en aquel universo que hoy la caracteriza comola conductora motoquera que llegaba al canal siendo una persona totalmente diferente a la que veíamos en cámara.



Hablamos de sus increíbles looks para cada emisión, pero en el camino sorprendía a más de uno ya que se encontraba con una Juana más relajada y dispuesta a todo.



La pasión de Juana por las grande motos comenzó desde muy chica

En diversas oportunidades, la celebridad argentina reveló que está acostumbrada a andar en estos vehículos desde su infancia ya que su padre solía llevarla en motos de altas cilindradas.





Nacho Viale también tiene una gran afición por este tipo de móviles y se sabe que compartecon un grupo de motoqueros con quienes recorre las rutas del país.