Juana Viale confesó cómo conquistó a su novio durante su primera cita

Juana Viale está terminando un año súper cargado. Se consagró como conductora del programa de su abuela, Mirtha Legrand, y además encontró un nuevo amor en los brazos de Agustín Goldenhorn.

Pese a que no suele compartir muchos detalles de su vida privada, en esta oportunidad, la hija de Marcela Tinayre sorprendió al revelar un detalle íntimo de los comienzos de su relación, cuando aún no eran pareja, y qué actitud tomó para conquistar al músico y arquitecto.

Juana contó que su gestó más romántico entonces fue invitarlo a un River - Boca al Monumental. “Cuando yo empecé a salir con el que ahora es mi novio, que no era mi novio en ese momento, me pasó algo. Él es re gallina. Pero gallina, gallina... ¿Y qué hace esta bostera en la primera cita? Lo invita a ver Boca-River en cancha de River”, reveló.

“Yo estaba con una gorrita de lana, que era azul. Lo único que me puse azul. Hacía frío. ¡Y perdimos dos a cero! Él me decía: ‘Saltá, saltá’. Imaginate, yo no lo podía creer”, confesó el pasado fin de semana en la mesa en donde despidió su año.

Viale cerró su divertida anécdota asegurando que le pidió a Agustín que le devolviera el favor y la respuesta de él la dejó helada: “Cuando se lo dije me dijo que no. ¡Y no fue!”, confesó la nieta de Mirtha Legrand.





Sobre cómo nació su romance, Juana había relatado que todo comenzó gracias a un amigo: "Fue un amigo que me dijo que me iba a presentar a alguien. Pasó un tiempo y recibo un mensaje que me dice 'Agente X', él no sabía mi nombre y me mandó un mensaje que me encantó. Le digo 'tengo una hora para que nos tomemos un vino y nos conozcamos'. Él no sabía que estaba hablando conmigo, y salgo, me mira y me dice '¡ah, sos vos!'. Y ahí nos fuimos a tomar un vino a un bar malísimo, el peor vino del mundo, y hubo ahí como algo y surgió una magia. Más tarde nos encontramos con nuestro amigo y nos dijo 'yo pensé que iban a durar dos semanas'", contó.