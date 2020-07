Kanye West anunció que se postula a presidente de Estados Unidos

Kanye West revolucionó la internet al anunciar esta noche que se postula a Presidente de los Estados Unidos. El rapero de 43 años y esposo de Kim Kardashian escribió un sorpresivo mensaje vía Twitter que sus fanáticos alrededor del mundo volvieron viral en cuestión de minutos.

"Ahora debemos darnos cuenta que le hicimos una promesa a los Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de los Estados Unidos # 2020VISION", escribió el autor de "The life of Pablo" y fundador de Yeezy.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION