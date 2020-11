Karina "La Princesita" reveló los motivos por los cuales no está en pareja

Si hay un año en el que se convirtió en una figura indiscutida del espectáculo argentino es este 2020. A pesar del Coronavirus, la pandemia y la cuarentena estricta que vivimos los argentinos, Karina "La Princesita" logró triunfar en la pantalla con su rol de jurado de "Cantando por un Sueño" y ahora como flamante angelita de "Los Angeles de la Mañana" el programa de Angel de Brito por eltrece. Y en una entrevista reciente confesó los verdaderos motivos de por qué no está en pareja.

"Estoy sola porque siento que aún estoy sanando heridas. No me victimizo, porque en una pareja cuando uno se maneja mal, el otro lo permite. Mi falla fue haber permitido demasiado, algo típico de cuando uno no se quiere lo suficiente, cuando se vive inseguro. Me responsabilizo por las malas decisiones que he tomado en el amor. Estoy en ese proceso de sanación antes de recibir a un nuevo compañero”, le contó Karina a Revista Gente y siguió...

"Aunque mensajes e invitaciones no faltan. no es algo que me entusiasme, no me ponen contenta. Hoy tengo el foco puesto en otro lado: mi crecimiento laboral y personal. Me permito este tiempo para pensar sólo en mí”. Me cuesta el amor. Nunca –ni en sus dos últimas relaciones– veo a alguien y digo: ¡Uy, qué bueno que está! Es muy difícil que me guste alguien. Ni siquiera alguno de los actores por los que mueren todas. No me sale, no lo siento".

"La atracción, en mi caso, no es física. Puedo llegar a enamorarme recién con el correr de las charlas, cuando conecto”, dijo y remató contando cómo es cuando está enamorada: “Enamorada soy de las personas que dan todo, y más. La entrega desmedida es mi punto débil, y sé que es un error. Porque con los años aprendí que el amor es reciprocidad. Ya no quiero ni debo ser ‘la madre de’, ni ‘la psicóloga de’, ni tengo la misión de ‘cambiar a’ o ‘ayudar a que supere tal cosa’. La próxima vez merezco recibir”.