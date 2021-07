Mar Tarrés volvió a la pista de La Academia, luego de haber renunciado al certamen, por el cruce con Judith Kovalovsky, quien fue su coach. A solo días de hacer pública su renuncia, Marcelo Tinelli confirmó la intención de la humorista de retomar la competencia. Esta noche, con un traje azul de lentejuelas y mucho brillo, Mar Tarrés se lució en la Samba de Ballroom y aclaró lo sucedido.

Mar entró a la pista con una gran sonrisa. “Habías perdido la sonrisa” le dijo el conductor. Feliz por su regreso, la humorista confesó que “Nunca me vistieron tan linda como hoy”, y luego de agradecer al personal de vestuario por su look, confirmó que antes lo diseñaba su ex coach, Judith Kovalovsky.

“La gente en redes me criticaba y me decía que estaba horrible” dijo Tarrés al confirmar su disgusto por las ideas que proponía Kovalovsky. Además, habló sobre la carta documento que le envió Judith.

“Yo nunca me quise ir” dijo y agregó “Hice mucho esfuerzo, es un sueño para mi estar acá”. Además, aclaró que cuando su ex coach publicó en redes que se quedaba sin trabajo por su culpa, fue Mar quien anunció su renuncia.

La Academia: Mar Tarrés regresó a la pista y explicó lo sucedido

Mar Tarrés agradeció a Marcelo Tinelli por la oportunidad de que ambas sigan con trabajo. Judith Kovalovsky cambió de equipo y está coacheando a Lionel Ferro. “A pesar de las diferencias yo no quería que ella se quede sin trabajo” confirmó la participante.

Sobre su nueva coach, Mar Tarres confirmó que Cecilia “es un ángel caído del cielo”. Y agregó “Es muy buena, sentimos que es como una maestra jardinera porque te festeja todos los logros, aunque sean chiquititos. Me motiva siempre para arriba”.

