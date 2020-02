La guionista de "ATAV" disparó sin piedad contra Jimena Barón y su "Feminismo"

Jimena Barón encendió la polémica con la campaña publicitaria de su próximo sencillo llamado "Puta". Las redes sociales se revolucionaron con comentarios a favor y en contra de la cantante, y una de las tantas que criticó su "falso feminismo" fue la guionista de ATAV, Carolina Aguirre.

“Qué decepción, Jimena, este feminismo de nena de 16 años. Qué decepción que creas que la esclavitud sexual es un trabajo que vinimos a este mundo a ser vertederos de semen y de venéreas y víctimas de violencia por unos pesos. Ojalá supieras que las putas tienen un promedio de vida de 30 años porque las matan a golpes, les contagian HIV y tienen traumas más serios que un veterano de guerra y que además con esta careta cool solo captan chicas jóvenes vulnerables para sus redes haciéndoles creer una vida fácil y un consentimiento sesgado por el hambre que no existe”, lanzó Aguirre en una extensa publicación en la red social de Instagram.

“Qué pena que no entiendas que el feminismo es para proteger a las más débiles, no a vos que podés elegir. Qué pena que estés haciendo papelones de los que te vas a arrepentir toda la vida. Lo lamento por las chicas que se creerán esta mentira y terminarán violadas en burdeles porque vos les vendiste que es cool y por vos, que no vas a tener posibilidad de reparar este daño tan idiota”, sentenció.

“El feminismo es abolicionista porque no tolera la explotación de ninguna mujer en ninguna de sus formas. Te hacés vegana porque no querés explotar a un camarón pero sí a una mujer. Sos graciosa, más libros y menos mostrar el orto que te sirve a vos y a las fiolas. Y enterate. En otros países ya ser regulacionista es del 91. Cosas que hacías de adolescente cuando no entendías nada. Qué horror y decepción. Beso”, cerró.