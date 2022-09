La pelea de Flor Vigna y Nico Occhiato: qué dijo ella tras ser consultada por su ex

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares revelaron la semana pasada en "Socios del espectáculo" que la relación entre contaron que Nico Occhiato y Flor Vigna atravesaba su peor momento. De hecho, los periodistas contaron que se complicaron las grabaciones de “El último pasajero” y que habría habido una fuerte pelea entre ambos.



Ahora, la cantante y conductora se refirió a la información que aseguraba que el clima en el set del programa de Telefe era muy tenso. “No es así, nos hizo re bien trabajar juntos porque estábamos unidos por un sueño que es conducir. Estamos muy contentos con que nos haya abierto la puerta Telefe, yo nunca había podido estar en el canal como conductora. Hicimos un re buen equipo”, sostuvo la actriz.

De igual forma, Flor Vigna admitió: “Nosotros somos muy diferentes, por eso nos separamos…pero yo lo sigo queriendo y admirando mucho y él está en un momento hermoso como productor y conductor. Yo sólo te voy a hablar bien de él porque se merece lo mejor. Dijeron un montón de frases que nunca dije. Gracias al punto de vista de los dos pudimos llevar la nave a buen puerto…y la verdad es que nosotros acordamos jugar. Porque dijimos ‘evidentemente algo de que seamos ex les atrae’, entonces jugamos y charlamos. Yo estuve siete años con Nico, soy una boluda si no sé por qué me enamoré de él”.

Cómo fue la supuesta pelea entre Flor Vigna y Nico Occhiato, con "gritos y enojo"

“Laboralmente se llevan para el...”, dijo Adrián Pallares en "Socios del Espectáculo", revelando que no todo es color de rosas en el vínculo de Flor Vigna y Nico Occhiato trabajando juntos. “Las grabaciones siempre fueron complicadas”, agregó Rodrigo Lussich.

Luego, el conductor hizo hincapié en las picantes indirectas que se lanzan en pleno programa. “Esos pases de factura al aire se podrían haber editado, por ejemplo que ella le diga que él le revisaba el celular”, continuó Lussich haciendo referencia a la emisión del último programa en donde Flor Vigna le arrojó un "palito" a su ex en referencia a sus actitudes "tóxicas". “Le reprochó que le revisaba la clave y que de alguna manera era una relación muy tóxica”, agregó.



En ese momento, el periodista fue contando cómo se pusieron de malas las cosas en el set de filmación del programa. “Lo cierto es que aquí la cosa se fue complicando, hubo gritos, reproches, furia y enojo”, contó.

“Según cuentan los testigos, los enojos tenían que ver con ciertas trabas al aire de Flor, equivocaciones y un Occhiato poco tolerante”, explicó el conductor sobre el supuesto malestar ente ambos. Luego, relató la frase que la actriz habría arrojado contra su ex: “‘El agrande y la soberbia que tiene no se entiende, lo desconozco, no sé cómo pude haberme enamorado de vos’”.