Flor Vigna y Nico Occhiato, envueltos en un escándalo: "Hubo gritos y enojo"

Flor Vigna y Nico Occhiato están en boca de todos luego de que se revelara una escandalosa discusión que habrían mantenido en "El Último Pasajero", programa de Telefe que conducen en conjunto.

“Laboralmente se llevan para el...”, dijo Adrián Pallares en "Socios del Espectáculo", revelando que no todo es color de rosas en su vínculo trabajando juntos. “Las grabaciones siempre fueron complicadas”, agregó Rodrigo Lussich.

Luego, el conductor hizo hincapié en las picantes indirectas que se lanzan en pleno programa. “Esos pases de factura al aire se podrían haber editado, por ejemplo que ella le diga que él le revisaba el celular”, continuó Lussich haciendo referencia a la emisión del último programa en donde Vigna le arrojó un "palito" a su ex en referencia a sus actitudes "tóxicas". “Le reprochó que le revisaba la clave y que de alguna manera era una relación muy tóxica”, agregó.

En ese momento, el periodista fue contando cómo se pusieron de malas las cosas en el set de filmación del programa. “Lo cierto es que aquí la cosa se fue complicando, hubo gritos, reproches, furia y enojo”, contó.

“Según cuentan los testigos, los enojos tenían que ver con ciertas trabas al aire de Flor, equivocaciones y un Occhiato poco tolerante”, explicó el conductor sobre el supuesto malestar ente ambos. Luego, relató la frase que la actriz habría arrojado contra su ex: “‘El agrande y la soberbia que tiene no se entiende, lo desconozco, no sé cómo pude haberme enamorado de vos’”.

Estefanía Berardi contó los verdaderos motivos de la separación de Flor Vigna y Nico Occhiato

Aunque pasó mucho tiempo de esta ruptura, Estefanía Berardi no dejó pasar la consulta de sus seguidores y habló de la separación de Flor Vigna con Nico Occhiato.

Los conductores están adelante de El último pasajero y, aunque tomaron caminos separados, su vínculo sigue siendo motivo de consulta. En un ida y vuelta con su fandom, la "angelita" se animó a dar su versión sobre esta ruptura que se confirmó a inicios del año pasado.

"¿Por qué se separaron Flor y Nico ?" le preguntaron a Estefi. "Muchos años, eran re peques", dijo en relación a las idas y vueltas que tuvo la ex pareja.