La picante teoría de Marcela Tauro sobre Wanda Nara y la China Suárez: "Está obsesionada"

Mientras los rumores de romance entre Wanda Nara y L-Gante están a la orden del día, la mediática empresaria le dio una entrevista a Intrusos en la que negó su amorío con el cantante de cumbia 420. Aunque dejó abierta la puerta a lo que pueda suceder en el futuro. Sin embargo, luego de escuchar las declaraciones de la blonda, Marcela Tauro elaboró una picante teoría sobre la conducta de la hermana de Zaira.

Cuando en la nota le preguntaron a Wanda sobre lo que pensaba de la gente que decía que ella no era sorora con Tamara Báez, la esposa de Mauro Icardi sostuvo que no podía serlo "porque no la conocía".

En ese sentido, Virginia Gallardo hizo un filoso paralelismo con China Suárez. “Hace tiempo le preguntaron a la China por Eugenia Tobal, cuando ella empezó la relación con Cabré, y ella contestó que no la conocía”, dijo la panelista.

Fue entonces que Marcela Tauro disparó, picante: “Esto quiere decir que la historia es más enfermiza. Yo estoy pensando en voz alta ¿no puede ser una obsesión? Así como en su momento decían que antes la China tenía una obsesión con Pampita, que la copiaba ¿No puede ser ahora al revés? ¿Qué Wanda esté obsesionada con la China?”, sentenció.

Wanda Nara habló del beso con L-Gante y le tiró un palo a Mauro Icardi

Desde su cuenta oficial de Twitter, Wanda Nara expresó: "No me estaba besando en esa imagen. Pero sí! Es verdad que estaba en ese lugar". De esa forma desmintió el beso que parecía obvio en la foto, pero confesó que sí estuvo con L-Gante esa noche.

"Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás", agregó la empresaria con la intención de dejar en claro que no le interesa la opinión del resto, que es fiel a lo que siente y que si algo le hace bien, le da para adelante.

Como si eso fuera poco, Wanda aprovechó la respuesta para tirarle un palito a Mauro Icardi que la espera en Turquía. "Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa", sentenció Wanda en referencia a la vida que tuvo con el futbolista cuando vivían en Francia.

Wanda Nara y L-Gante fueron vistos a los besos en Tequila

El jueves por la noche, Wanda Nara y L-Gante cenaron en Gardiner junto a otras seis personas y de ahí se dirigieron a Tequila. Ambos estuvieron en el vip del boliche. Sin embargo, fuentes cercanas a este medio los vieron muy acaramelados en las pistas de dicha discoteca.

Según se pudo saber, la empresaria y el cantante fueron vistos a los besos en un rincón del sector donde se encontraban. Además, los empleados del boliche se encargaron que las celebridades no sean interrumpidos, ya que muchas de las mujeres que estaban allí, querían subir a sacarse fotos con el referente de la Cumbia 420.