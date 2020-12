La respuesta de CARAS tras las repercusiones por la tapa de Claudia Villafañe

La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos.



Luego de mis audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuche hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo, sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí: “QUIERO QUE MIS NIETOS LO RECUERDEN COMO UN HOMBRE QUE CUMPLIÓ SUS SUEÑO“.



Claudia de manera respetuosa me escribió a mi whatsapp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como EL BABU. ( Una expresión que desconocía pero me llenó de emoción y ternura)



Eso es todo. Se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego y su fortaleza como mujer, madre y abuela.



Jamás desde la dirección de la Revista Caras hubo una intención que no fuera ser respetuosa a la memoria de Diego y a la de su familia, especialmente a Claudia, con quien me unió siempre una empatía que trascendió lo meramente periodístico.



Héctor Maugeri



Vicedirector de Revista Caras

