Ángel De Brito y los motivos por los que no habla de su vida privada

El jurado de La Academia y conductor de LAM, Ángel De Brito abrió las puertas de su intimidad y se sinceró con sus seguidores de Instagram al revelarles las razones por las que no habla de su vida privada. En reiteradas oportunidades se le ha cuestionado al periodista de espectáculos por qué es tan celoso de su intimidad. En ese sentido, esta vez Ángel se sinceró en la red donde ya tiene un poco más de 2.6 millones de followers y dio sus razones.

La confesión se dio en el marco de la sección #AngelResponde, que ya se convirtió en un clásico de su cuenta de Instagram. Fue allí donde un seguidor quiso saber: "Por qué no hablas de tu vida privada?"; a lo que Ángel explicó su decisión en cuatro puntos claros.

Angel de Brito tajante sobre su vida privada en redes sociales.

En primer lugar, dejó muy en claro que su profesión es la de periodista. Contundente, escribió "Porque no trabajo de mediático" como la principal razón por la que no habla de su vida fuera de las cámaras. El segundo punto lo dejó para una frase que ya es un latiguillo para él: "No soy cholulo".



Para cerrar, Ángel de Brito, unió las razones tres y cuatro en una potente frase que no dejó mucho más espacio a la discusión: "Nadie de mi gente quiere ser famosa y tampoco yo tengo necesidad". ¿Clarito?

La vida privada de Ángel De Brito: “Siempre fui muy reservado”

Desde su comienzo hasta su gran explosión como referente indiscutido del periodismo de espectáculos, Ángel De Brito se muestra sin pelos en la lengua y seguro de su trabajo. Sabe de lo qué quiere hablar y cómo hacerlo, y, por sobre todo, sabe cuidar su vida íntima de la que poco se sabe y es el secreto mejor guardado del periodista.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se refiere a su intimidad. El año pasado habló del tema en Mujeres de El Trece en una entrevista a corazón abierto. En medio de la charla, Florencia de la V le consultó el por qué de su decisión de dar notas solo si es para hablar de trabajo.

Sincero y sin vuelltas, Ángel De Brito contestó: "Porque no siento que me sume nada y siempre fui muy reservado, desde chico. Vos conocés perfecto mi vida porque hace muchos años que nos conocemos. No tengo nada que ocultar pero no tengo nada que promocionar de mi vida real. Me gusta hablar de laburo".