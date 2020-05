Mal momento: Lizy Tagliani compartió un conmovedor mensaje

Lizy Tagliani compartió un emotivo mensaje en plena cuarentena y se despidió de su fiel compañera. La conductora de El precio justo dedicó un conmovedor post a su perrita Fruz y se despidió de ella.

"Te tomaste unos tragos fuiste brava... pero única. Una hermosa compañera de mamá de jorge mía... fueron muchos años hoy cuando te vi esos ojos cansados supe que era HOY me acosté con vos me diste unos lengüetazos con lo poquito que te quedaba de fuerza me gruñiste y a los 19 años y 6 meses desde el día que nos conocimos te digo adiós", fue parte del emotivo discurso que hizo en su cuenta de Instagram.

" Poco a poco se apagan todas las cosas de ese tiempo donde estábamos todos... buen viaje fruz. Ya vino tu vete a buscarte para cremarte y que vuelvas a este jardín en forma de flor. Nos miramos lloré y te llevaste unas lágrimas en esa lengua catadora de fernet... no creo que entiendan pero te puse en una caja de champagne jajaja vos sabes por que. Fruz te amaré siempre", cerró.