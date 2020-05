Lucas Bertero confirmó su breve romance con Mariana Genesio Peña

Mariana Genesio Peña confirmó su separación de Nicolás Giacobone a finales de 2019 y las versiones de un nuevo romance salieron a la luz.

En ese entonces, circuló el rumor de que estaba saliendo con Lucas Bertero, reconocido periodista. Pero después de declarada la cuarentena obligatoria, la diosa decidió volver con el director a la casa que compartían cuando estaban en pareja. Sin embargo, fue en este contexto que el periodista decidió confirmar las versiones.

“A Mariana Genesio Peña la conocí por un amigo, es divina, nos conocimos en una obra de teatro, después de una función de prensa de Cabaret, empezamos a ir a comer, ir al teatro”, reveló y agregó: “Mariana es encantadora de serpientes, muy atractiva, encantadora, nos vimos sin título 1 mes. Una relación sin compromiso, la pandemia nos frenó, fue todo muy sutil”, dijo Bertero en "El show del espetáculo", programa radial de Ulises Jaitt.

“Tengo un mensaje de voz en el teléfono de Mariana sin abrir, cuando leo que volvió con el novio, dije “ No lo quiero ni abrir”. Me hacía reír mucho, es encantadora. Me quede con ganas de seguir viéndola, conociéndola. Le debo una respuesta por dejarla con la palabra en la boca”, admitió.