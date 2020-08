Luli Torn y su romántica aventura en Gili Trawangan: "Encontré el amor en el paraíso"

Digno del guión de una comedia romántica, pero con el giro aggiornado de una pandemia incluida.

Así es la historia que le tocó protagonizar, pero en la vida real, a Luli Torn (26), la artista que brilló en “100 Días para Enamorarse”, en la piel de una joven Nancy Dupláa, y luego en la novela histórica “Argentina, Tierra de Amor y Venganza”.

Luli empezó su viaje por Tailandia, Vietnam y Camboya con cuatro amigos. Había trabajado dos años seguidos (también en la ficción “Amar después de Amar”) y necesitaba descansar. Siguió por Malasia, Singapur y Filipinas junto a su amiga Juli y fue en Bali cuando el avance del Covid-19 la hizo evaluar su situación.

“Supimos del cierre de fronteras de Argentina. Mi amiga se asustó y quiso volver. Yo pensaba en qué hacer. Mis papás son médicos y me dijeron que si regresaba iba a estar en cuarentena y que, si me quedaba, tampoco iba a haber vuelos hasta junio. Elegí quedarme, pero me fui de Bali a Gili Trawangan, un isla mucho más tranquila y un paraíso del buceo, algo que yo practico”, detalla la actriz de 26 años.

Así fue como entró en contacto con la gente de “Manta”, la escuela de buceo en la que conocería a Tom Mazur (32), un instructor belga con el que vivió una atracción inmediata.

“Me agarré un bolso pensando que me quedaba cinco días. Después, esta isla se convirtió en el paraíso desértico que siempre soñé y encima donde encontré el amor”, cuenta la intérprete sobre su arribo a Gili.

“Llegué el 19 de marzo y lo conocí un 23. Y desde ese día no nos separamos más. Me subí al barco por el curso de buceo y ya nos tirábamos ojitos, aunque no tomé la clase con él, sino con Carla, una chica catalana que hoy es mi amiga", agrega.

"Ella me contó que Tom tenía un hotel en la isla y yo buscaba alojamiento. Esa misma noche fuimos a tomar algo porque me invitó y bueno…desde entonces seguimos juntos. Estábamos destinadísimos, fue recontra amor a primera vista”, confiesa Torn sonriendo.

Luego, la morocha continuó: “Entre Tom y esta isla que es un paraíso y que hoy está vacía por la falta de turismo no me fui más”.

Y sobre su rutina en una isla con menos de 1500 habitantes que es hogar de tortugas, corales y peces de mil colores, cuenta: “El hotel de Tom fue quedando vacío y nos fuimos a vivir ahí. Acá la vida es muy diurna, me levanto al as 7 de la mañana, si hay buceo salimos, o hacemos esnórquel".

"También vamos a caminar alrededor de la isla, porque son solo siete kilómetros. Luego cocinamos y almorzamos. Contrario a lo que se cree, al ser una isla de buceo no hay pesca, está todo muy protegido, así que no consumimos pescados o mariscos. Sí mucho arroz, pollo, verduras y frutas. Nos encanta ver el atardecer”, asegura.

Así siguió la historia para la joven: “Si hacíamos la nota hace una semana era distinta la cosa”, aclara Luli a la hora de referirse al futuro. “Entré a Indonesia con un permiso de turista, con la pandemia me dieron una ¨emergy visa¨ para extranjeros, pero intuíamos con Tom que para esta época eso iba a cambiar y así fue".

"Los extranjeros que tenemos ese tipo de visas tenemos que irnos en unas semanas. Con Tom decidimos, como él no está pudiendo trabajar, viajar a Bélgica. Él es profesor de educación física y puede volver a su trabajo allá, así que la idea es estar unos meses allá y luego venir a Argentina", dijo Torn.

"Yo volvería antes, cuando la cosa esté más normal y pueda ver a mis amigos y a mis papás, y Tom, en enero. Así que ahora me voy a Europa”, anuncia con entusiasmo la actriz que dejará su “paraíso” el 10 de agosto para instalarse con su chico en Bélgica.

“Voy a conocer a su familia y después él conocerá la mía”, reconoce. Como Luli tiene pasaporte italiano, no tendrá problemas con las restricciones.

–¿Qué dijo su novio cuando le contó que era una actriz conocida en Argentina?

–¡Al principio no me creía! Después cuando vio mi Instagram, lo entendió. Le fascina y tiene muchas ganas de conocer esa faceta mía. Pero no le mostré nada, no sé porqué, no sé si me da vergüenza. Sí le mostré fotos de ATAV porque le interesó el look de época, la escenografía y la historia de la novela.

– Quiero que me vea en vivo como actriz. Siempre fui aventurera, pero ésta es mi aventura más osada sin dudas. Confié en mi intuición y en mis ganas a la hora de decidir. Pero bueno, se trata de eso, de confiar…luego algo sucede.