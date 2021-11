Peter Lanzani, Leo Sbaraglia y Jean Pierre Noher los representantes del Diez en "Maradona: sueño bendito"

“Maradona: sueño bendito” es la serie argentina del momento. La superproducción estrenó el pasado 29 de octubre en Amazon Prime Video y semana a semana se irán sumando nuevos capítulos como este viernes en que ya se pueden disfrutar los episodios 6 y 7 de la ficción.

En medio del furor que está causando entre los fans del Diez, desde CARAS Digital entrevistamos a Peter Lanzani, Leo Sbaraglia y Jean Pierre Noher, quienes interpretan a los representantes de Maradona a lo largo de su carrera.

En el caso de Lanzani le tocó ponerse en la piel de Jorge Cyterszpiler, el primer representante del astro a quien conoció cuando ambos eran unos niños. Para muchos, la interpretación de Peter es uno de los puntos fuertes de la serie.

Por su parte, Sbaraglia y Noher le dan vida al mismo hombre: Guillermo Coppola. En distintos momentos de la serie se da un viaje en el tiempo, en donde podemos ver a ese Diego que debuta en Boca, al Maradona enfermo de finales de los 90, en escenas en donde los actores ponen el cuerpo para dar vida a un hombre que ha sabido estar inmiscuido en escándalos mediáticos, pero que también le ha dejado momentos de mucha comicidad a la prensa.



-¿Cómo vivieron este momento en que se les presentó la oportunidad de interpretar a estas personas tan importantes en la vida de Diego Maradona?

PL: -Con expectativa, con ansiedad. Es un proyecto que terminamos hace un tiempo y que queremos muchísimo por todo lo que aprendí, y por las experiencias de haber podido hacer tanto una serie tan grande acá como haber podido viajar a otros países y poder conocer cómo trabajan en lo que a nosotros tanto nos gusta en otros lugares. Esperemos que la gente lo reciba de la misma forma.



-¿Cómo trabajaste el crucial cambio físico que debiste hacer para la serie?

PL: -Es un personaje que atesoro muchísimo porque fue un desafío enorme. Tuve la oportunidad de ver imágenes de archivo y trabajar de cerca con el directo y showrunner, Alejandro Aimetta, además de los vínculos con los Maradonas con los que a mí me toco trabajar (Nicolás Goldschmidt y Nazareno Casero). Me hizo divertir muchísimo y vale destacar también a Connie Balduzzi, quien hizo el vestuario de la serie, que me ayudó muchísimo con la composición de toda la panza que tenía puesta, y de ahí tratar de ayudarlo con la muleta, con la renguera, porque es un personaje que de chico tuvo poliomielitis. Había muchísimos condimentos que hacían al personaje y cómo jugarlo. Agradezco la experiencia.

Jorge era un gran amigo de Maradona y de ahí nace su relación que se transforma en una representación que vamos a dejar que descubra el espectador.



-Leo y Jean Pierre, ustedes le dan vida a un personaje que tal vez es más oscuro, ¿cómo lo vivieron?

LS: -Yo no lo viví tanto como algo oscuro, me tocó Guillermo Coppola que a pesar de ser una persona real esta segmentado en cuestiones de escenas y cosas que suceden en la serie y que tienen un color determinado. A mí me tocaron escenas bastante festivas y luminosas, con mucho estrionismo, yo no lo vi aún pero yo me divertí muchísimo al hacer al Guillote de la época de Italia.

A mí me tocó hablar en italiano, eso sí llegué a ver una escena. Me sorprendí a mí mismo de lo bien que estaba (risas). Estábamos en Nápoles, me salió muy bien.



JPN: -En mi caso tenía esa dificultad, esa oscuridad. A Guillermo Coppola en la vida real se lo conoce como el “encantador de serpientes”, un tipo súper seductor, que siempre está contando anécdotas y buscando con ese humor tan particular que tiene. Le he visto también entrevistas muy serias después de la muerte de Diego y conmovedoras, por hoy yo creo que ya mostró toda su alma en la vida real. Sí es real que me tocó atravesar momentos difíciles de la vida de Diego donde no aparecía esta jovialidad y este humor. Aunque siempre creo que está un poquito ese encanto particular para vivir las situaciones, para estar siempre por encima y de esa cosa paternalista y de amor total que tiene con Diego.



A Guillermo Coppola en la vida real se lo conoce como el “encantador de serpientes”, un tipo súper seductor, que siempre está contando anécdotas

Cuando interpretás a un personaje tan conocido, popular y mediático tiene un riesgo grande, y uno no es imitador, uno es un actor que trata de recrear tratando de no traicionar el imaginario de la gente. Posiblemente hayamos logrado acercarlo, con la ayuda de los caracterizadores y del vestuario como dijo Peter.



Imaginate que esto sucedió cuando Diego vivía que estuvimos filmando hace casi dos años…tengo mucha expectativa.

LS: -Esperemos que la serie esté a la altura de lo que se merecía Diego.