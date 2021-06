Martín Baclini contó por qué Yanina Latorre le mostró sus partes íntimas

En el marco de un juego de preguntas y respuestas en el programa Hay que ver, Martín Baclini confesó que saldría con Yanina Latorre y reveló que la panelista de LAM le mostró sus partes íntimas.

"Saldría con Yanina", arrancó entre risas. "La llevaría a Rosario, a una isla. Para que no me vea nadie, me voy a una isla. ¿Si me gusta? En realidad en televisión hay que ser rápido y respondo”, agregó.

Tras la confesión, Fernanda Iglesias le preguntó a Baclini por las versiones que indicaban que Yanina le mostró las lolas al empresario. Sin tapujos, el ex de Cinthia Fernández confirmó el rumor.

“Es verdad. Lo contó ella. Se pensó que me gustaban los hombres. Yo estaba con un amigo y me dice: "Ay, me hice esto". A lo que enseguida mi amigo le contesta: "No, pará, que a éste le encantan las mujeres". No sabía dónde meterse”, reveló Baclini.

Tras el juego, Martín Baclini habló del emotivo reencuentro con las hijas de Cinthia: “Fui a ver a las nenas. Estoy disfrutando del amor de esa familia que me recibe con tanto amor cada vez que nos vemos“.

El tatuaje que Martín Baclini se hizo en honor a Cinthia Fernández

Aunque ya están separados, Martín Baclini y Cinthia Fernández siguen teniendo una particular conexión. Después de que se conociera que el empresario paga la cuota del colegio de las hijas de la panelista de Los Ángeles de la Mañana, ahora se reveló que tiene un tatuaje en honor a ella.

"El primer brazo que se hizo Baclini tiene algo de nosotros. Tiene la Estatua de la Libertad, que es nuestro lugar favorito, al que le gusta ir con la mamá y conmigo. Me dijo que para él era muy fuerte este tatuaje porque ese lugar significa mucho para nosotros", contó la panelista de LAM.

"Es una historia re cursi. Ahí me dijo 'te amo'. Nos fuimos de viaje por primera vez. Fue muy especial para nosotros. Me lo dijo no en una estatua sino en un restaurante de Nueva York. No fuimos a la estatua, pero simboliza Nueva York. Es como decir Buenos Aires, el Obelisco", agregó.

La modelo también aclaró que el tattoo en cuestión también está dedicado a la madre de Baclini: "Me dijo que éramos las dos mujeres más importantes de su vida", confirmó.