El misterioso mensaje de Matías Defederico, ¿para Cinthia Fernández?

Matías Defederico compartió un sugestivo post en sus redes sociales que encendió las alertas. El deportista difundió una extensa placa que, aunque no tienen destinatario claro, podrían estar dedicados a Cinthia Fernández, su ex.

"Pedí disculpas sin tener la culpa, bajé la cabeza teniendo la razón, hice por otros lo que nunca harían por mí. Oculté que estaba mal para no preocupar a nadie. Entonces no me digas que soy egoísta, porque perdí la cuenta de las veces que coloqué la felicidad de otros por encima de la mía", dice el mensaje que subió a su Insta Stories.

El deportista apareció en escena después de una entrevista en la que reveló que mantenía buen vínculo con Martín Baclini, ex pareja de Cinthia. Luego, la panelista de LAM admitió que las principales peleas con su ex son por la cuota alimentaria de sus tres hijas.

"No cubro todos los gastos con lo que él me pasa. Me incomoda hablar de esto porque ayer se dijo una cifra - de 60 mil pesos- y la gente me mataba porque a veces con eso viven dos familias. Esa es mi realidad", contó la morocha en su momento.