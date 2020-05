Federico Bal abrió las puertas de la intimidad de su casa

Federico Bal abrió las puertas de su casa y mostró cada uno de los rincones en los que pasa una de las etapas más difíciles de su vida. Desde que le fue diagnosticado el cáncer de intestino, el actor de 30 años decidió mudarse y allí pasar tanto los días de tratamiento como la cuarentena obligatoria junto a Sofia Aldrey.

"Me armé un estudio de radio, también un lugar donde tengo todas mis películas, algunas de las que hicimos, todos mis archivos de series y juguetes. Tengo toda la colección de 'Toy Story'. Tengo agua bendita y aveces la tomo. Al lado tengo el cuarto y abajo está el parque. Me conecté con la música devuelta y me armé mi salita abajo con mi batería electrónica y la acústica. La verdad que es súper linda", expresó el hijo de Carmen Barbieri (65) en diálogo con Ángel de Brito (43).

Luego, mientras el productor la recorría continuó: "En esta casa vivía un grande de la familia de Spinetta así que tiene como una magia también, vivía la familia, sus hijos. Gracias a esto pude venir a hacer la cuarentena acá y no en mi departamento, que lo sigo teniendo, que te da un poco de vida. Nadie viene a verme, soy súper de riesgo. Las compras las hago yo con Sofi, llamo por teléfono a algunas huertas orgánicas que me traen todo".

"Me recomendaron constancia en el tratamiento. Evitar hacer 'locuras' por día. Entreno poquito porque me duele, tengo días que son más difíciles pero en la clínica me aplican inyecciones para bajar el dolor. Cuando la zona esta tan afectada, cuando vas al baño es muy difícil, los dolores son por el tratamiento, yo antes no sentía ningún dolor", expresó el artista en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.