Mauro Icardi le robó el look a su cuñado Jakob Von Plessen y robó piropos desde África con Wanda Nara

Se fue a África pero el "look safari" no fue el elegido por Mauro Icardi. El futbolista armó las valijas con rumbo a la Sabana africana con su mujer, Wanda Nara y llamó la atención con su estilo "gaucho chic", un sello que es cada vez más suyo pero que seguramente fue inspirado en su cuñado, Jakob Von Plessen, el esposo de Zaira Nara. Hombre de campo y que sabe muy bien cómo combinar las prendas para lucir "cool" pero con impronta bien patagónica.

Mauro Icardi disfruta de la tarde en África.

Y Mauro Icardi no se queda atrás. Con esa impronta "gauchesca" lo vimos al esposo de Wanda Nara muy relajado en el lujoso hotel en el que arribaron con la blonda; con boina color. verde y un conjunto en tonos tierra.

Jakob Von Plessen, el cuñado de Mauro Icardi junto a su hija Malaika y Zaira Nara. Luce look de estilo gauchesco, como los que usa el futbolista en África.

¿El calzado? Nada de zapatillas costosas, Mauro Icardi eligió unas clásicas alpargatas a tono para pasearse por Tanzania.

El outfit de Mauro Icardi en África es muy similar a los que suele usar su cuñado.

Además de robar piropos, likes y recibir un montón de propuestas indecentes de sus seguidores que se volvieron locos con las publicaciones del futbolista, lo cierto es que Mauro Icardi también tuvo espacio para el relax: se lo vio muy entretenido disfrutando de la paz de un atardecer con copa de vino en mano. Mejor plan, imposible.

Mauro Icardi y Wanda Nara en África.

Junto a Wanda Nara, aprovecharon la tarde para darse el gusto de hacer un safari en el que lograron avistar algunos animales de la región. En un video que grabó la empresaria, se pudo observar cómo su marido la pasó muy bien en esta excursión.

Jakob Von Plessen en familia, disfrutando de la Patagonia.

Mauro Icardi ya es un embajador del "gaucho chic"

Esta no es la primera vez que Mauro Icardi llama la atención con su look "gaucho chic". De hecho, durante su estadía en el Sur argentino con su familia el pasado mes de enero, el futbolista también se mostró en redes con looks gauchescos.

En ese viaje las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, Isabella y Francesca, se destacaron por llevar looks muy similares que se alineaban al estilo de papá y del tío Jakob: ponchos en fibras naturales y bombachas coloridas se mezclaron con botas al estilo del lejano Oeste.

Mauro Icardi junto a la familia completa.

Este tipo de tendencia, nativa de la zona patagónica, busca ser más amable para con el medioambiente ya que es común que las prendas de este estilo estén realizadas con materiales naturales sin procesos industriales, son en su mayoría prendas hechas a mano que realzan looks relajados, especiales para disfrutar de la naturaleza.

Durante su viaje al Sur, Mauro Icardi con su amigo, Marito Zanoni.

Ponchos de lana natural tejidos en telar, ruanas en hilados manuales, teñidos con con hierbas, boinas de fieltro y pantalones del tipo "pampero" o las llamadas "bombachas de campo" mezclan colores y texturas que dan paso a este look gaucho chic del que Mauro Icardi ya se ha convertido un total embajador en el mundo.

Wanda y Mauro Icardi disfrutando de un día de campo.

Sin lugar a dudas, otra forma de llevar al mundo su impronta argentina. Después de todo, la tierra nunca se olvida. Mauro Icardi eso lo tiene clarísimo.