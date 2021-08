Fuerte mensaje de Gianinna Maradona por su padre: "Perdoname por no matarlos a todos"

Tras el fallo de la justicia que rechazó la denuncia que Gianinna y Dalma Maradona le iniciaron a Matías Morla por la explotación de las marcas del Diez, la más chica de las hijias de Diego Maradona y Claudia Villafañe se despachó con todo contra el abogado y su círculo y compartió un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram en donde también recordó a su padre.

"Necesito abrazarte así. Tener esa cara de felicidad plena. Mi hijo, mamá, Dal y vos. Todos juntos. Nada ni nadie me va a devolver esa sonrisa. Juro por esa felicidad que voy hacer justicia por no tenerte más acá conmigo, por haberme robado la posibilidad de abrazarte, de tenerte así, de que veas crecer a tus nietos, de verte disfrutar". comenzó a escribir junto a una foto retro con su padre.

"Mi amor está intacto, aunque lo hayan querido ensuciar. El amor verdadero no se mancha. Sos lo que hacés y vos me agarraste de la mano cada día, cada segundo de tus últimos días internado, de los últimos perteneciendo a este plano. Perdóname por no haberlos matado antes de que ellos te maten a vos. Será justicia. Te lo juro".

Fuertísimo comunicado de todos los hijos e hijas de Diego Maradona contra Matías Morla

Los hijos de Diego Armando Maradona, mientras la justicia continúa investigando su muerte, siguen enfrentados con Matías Morla, quien fue abogado y amigo del Diez durante muchos años.Y ahora Diego Jr, Jana y Dieguito Fernando se sumaron al fuerte reclamo de Dalma y Gianinna que quieren que se investigue al letrado.

Los hijos de Diego se aliaron para llevar a la Justicia a Morla y emitieron un fuerte comunicado explicando que harán todo lo que esté a sus manos para ver preso a Morla.

“Los que conformamos la sucesión de Diego Maradona estamos todos de acuerdo y convencidos de que el señor Matías Morla no tenga nada que ver con las marcas, nombre e imagen de nuestro padre que le pertenecían y por derecho ahora a sus herederos", expresa el comunicado que cada uno compartió en sus redes sociales.

"También estamos de acuerdo y creemos fervientemente que corresponde que sea apartado de la causa de San Isidro, donde se investiga la muerte de nuestro padre, y sea investigado profunda y seriamente por la Justicia. Esto no es un capricho de alguno de los herederos, sino que son partes estructurales en las que todos estamos de acuerdo”, expresaron.

Luego de que Gianinna, Dalma y Verónica Ojeda en nombre de Dieguito Fernando publicaran este comunicado, Jana y Diego Jr. compartieron otro similar confirmando la unión de los hijos de Diego contra Morla, informa Ciudad.com: "Todos los hijos de Diego Armando Maradona estamos unidos en un frente común: luchar para que prontamente se haga justicia y se condene a los responsables de la muerte, a los que intentan ocultar la verdad con mentiras y falsas imputaciones, no solo por la familia sino por todos aquellos que querían a Diego”, expresaron.

“Todos juntos seguiremos luchando contra los terceros inescrupulosos que pretenden lucrar con el nombre y la imagen de nuestro padre, defenderemos codo a codo su memoria y su legado. Por eso, los herederos pedimos que el señor Matías Morla se abstenga de continuar utilizando indebidamente la imagen, el nombre y las marcas de nuestro padre porque nunca le pertenecieron ni le pertenecerán y hemos solicitado en reiteradas oportunidades a la Justicia se lo aparte de la causa de la muerte y se lo investigue profunda y seriamente. Todos buscamos la verdad, la Justicia determinará quiénes son los responsables", comunicaron.

FL