Morena Rial y un furioso descargo tras su desnudo

Libre y muy segura de sí misma, Morena Rial no tiene problema a la hora de mostrarse sin ropa, en las redes sociales. De hecho, hace tan sólo unas horas atrás se retrató en su cuenta de Instagram totalmente desnuda. La hija de Jorge Rial generó un total revuelo y hubo quienes salieron a criticarla. Es por eso que no tardó en poner a más de uno en su lugar e hizo un contundente descargo.



“Para todos los pelotudos que me bardean, que me dicen pelotudeces y se sienten más -comenzó diciendo Morena-,les quiero decir me chupan un huevo, les deseo lo mejor y les mando mil besos”, sostuvo la joven un tanto furiosa.

Luego la hija mayor de Rial finalizó con su descargo: “Después también les quería decir, chicos, que vivan y dejen vivir ¡Qué ganas de romper las pelotas! Yo subo la foto que quiero, por ser madre, no tiene nada de malo lo que subí anoche. Igual no me cambia en nada lo que me digan”.



Para reforzar su mensaje, por último, Morena Rial hizo un posteo que acompañó con el mensaje: "Sigan hablando, gilas". Allí se la pudo ver sacando la lengua.