Nara Ferragut anunció su embarazo con un conmovedor video

La periodista Nara Ferragut anunció su embarazo con un emotivo post. La periodista será mamá por primera vez a los 40 años fruto de su amor con Carlos Issa.

Tras pasar los primeros tres meses, la morocha compartió su alegría con sus seguidores. "Hace 3 meses pasaba esto. Para nosotros 'El milagro más maravilloso'. No lo esperábamos en ese momento, ya que los médicos nos habían dicho que era un proceso largo al que nosotros le agregamos 'y muy duro'. Salíamos llorando de cada consulta y los porcentajes nos atormentaban. Sin embargo, el milagro ocurrió y quedamos embarazados", contó en un video.

"En contra de los pronósticos y de lo que nos decían. Hoy más que nunca, no escuchen los no. Que nadie les diga lo que pueden o no pueden hacer. Sean libres, genuinos y honestos con su ser. Solo ustedes en su interior tienen ese fuego que los hará libres. Brillen. Vayan por todo. Confíen en que existe algo superior a nosotros que quiere lo mejor para cada uno. Llamalo poder superior, Dios, Universo, energía, naturaleza... Pero confía porque todo es perfecto y llega en el momento justo. ¡No antes! ¡No después!", agregó.