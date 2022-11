Nicolás Cabré y su sentida confesión sobre la mujer que le cambió la vida: "Es todo a través de sus ojos"

Nicolás Cabré fue invitado a “La Divina Noche de Dante” y, a corazón abierto, se refirió a cómo se lleva con su hija Rufina, fruto de su romance con la China Suárez. En ese sentido, el actor aseguró que la llegada de la niña le "cambió la vida".

“Ya mi vida es todo a través de sus ojos, descubrí que casi no tengo necesidades más que verla feliz. No creo en el exceso, pero hoy me doy cuenta que mi vida es…ella tiene su educación, es feliz, yo no necesito mucho más. Siempre tuve presente que quería ser padre, pero no tenía idea del amor inexplicable”, contó Nico.

Y luego agregó al respecto: “Tengo una hija maravillosa que me acompaña desde muy chiquita, y me banca y me escucha. También se banca reuniones, después hacemos cosas y nos divertimos, y nos vamos de viaje. Ella es mi compañerita y la China es la mejor madre que Rufi puede tener”.

Rufina Cabré, la hija que Nicolás Cabré tuvo con La China Suárez.

Cómo se lleva Nicolás Cabré con La China Suárez

"La China es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella", dijo el actor en La divina noche de Dante, por El Nueve.

"Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos. A veces podemos estar de acuerdo o no, por eso nos separamos, pero hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos", dijo con total franqueza Nicolás Cabré.

"No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia", apuntó Nico Cabré, dejando en evidencia que la armoniosa relación que tiene con toda la familia de su ex, y viceversa.

Cerca del final, el actor aseguró: "Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas”.

Nicolás Cabré tiene su "compañerita", Rufina

No es la primera vez que el actor se refiere de esta manera a su hija. Semanas atrás, padre e hija estuvieron viajando por los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles y se fotografiaron con el famoso cartel de Hollywood. Nico compartió un sentido mensaje dedicado para Rufina Cabré.

"Se terminó este viaje mi Rufita hermosa. Y no puedo decirte otra cosa más que gracias y que te amo con mi vida. Es increíble que cada vez que te digo esa palabra… siento que se queda corta", dijo el actor muy amoroso en ese entonces.



Nicolás Cabré compartió fotos de su viaje a Hollywood junto a Rufina.

"No existe palabra para describir lo que me haces sentir. El orgullo que me da verte feliz, desenvuelta por la vida, respetuosa, siempre con buena onda….y podría seguir todo el día poniendo las cosas que me enorgullecen. Gracias por ser mi compañerita, por hacer que este viaje y que todos los días sean inolvidables", siguió Nicolás Cabré.

Para terminar, cerró: "Gracias por hacer que mi vida sea un viaje hermoso. GRACIAS!!! Me haces el papa más feliz del mundo!!! TE AMOOO!!! y otra vez siento que esa palabra se queda corta".